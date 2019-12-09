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11 ноября 2019

Вэньхао Юй назначен заместителем председателя ювелирного подразделения Sotheby`s, Азия

Вчера
Новости

news_11122019_signet.jpgSotheby's недавно назначил Вэньхао Юя (Wenhao Yu) новым заместителем председателя компании. Он будет отвечать за продвижение и дальнейшее развитие ювелирного бизнеса аукционного дома по всей Азии, сообщает Jewellerynet.com.
До Sotheby's Юй был заместителем генерального директора и руководителем отдела коллекций ювелирных изделий и престижных вещей в Poly Auction Hong Kong. Он основал отдел в 2013 году и возглавлял отдел продаж ювелирных изделий, часов, духов и роскошных сумок. Под его руководством аукционные продажи значительно выросли, он поставил многочисленные мировые аукционные рекорды, отмечает Sotheby's.
Кевин Чин (Kevin Ching), генеральный директор Sotheby's Asia, прокомментировал: «Вэньхао станет отличным членом нашей команды, так как мы продолжаем укреплять наш опыт и возможности поиска поставщиков для удовлетворения быстрорастущего интереса и спроса со стороны покупателей региона».
Юй учился в Институте искусств Sotheby's в Лондоне, а затем в 2010 году присоединился к Poly Auction Beijing в качестве старшего менеджера. Он стал одним из основателей отдела ювелирных изделий и часов и за три года добился общего объема продаж почти в 71 млн долларов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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