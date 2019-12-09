Геологоразведка может раскрыть огромный алмазный потенциал Архангельской области

Вчера

Только геологоразведка в Архангельской области может подтвердить предполагаемые запасы алмазов и помочь обнаружить новые перспективные месторождения. Об этом заявил заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», завершившемся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, сообщает ИА REGNUM.«Геологоразведка для нашего региона — вопрос стратегически важный. Арктическая зона Архангельской области богата полезными ископаемыми. Например, у нас более 200 миллионов карат подтвержденных запасов алмазов, находящихся на сегодняшний день в промышленном освоении. И, по данным исследований, объем алмазов, который может быть обнаружен в перспективе, составляет еще порядка 700 миллионов карат. Для этого необходимо проводить геологоразведочные работы. Понятно, что это процесс непростой и связан с определенными рисками», - привело агентство слова Иконникова.В Архангельской области алмазодобывающую деятельность ведут только два предприятия - АГД ДАЙМОНДС и Севералмаз.Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2019 года на обоих предприятиях было добыто в общей сложности 5 млн тонн руды, из которой извлечено 6,77 млн каратов алмазов.