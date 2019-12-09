Эксклюзив
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...
18 ноября 2019
Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон
GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...
11 ноября 2019
Геологоразведка может раскрыть огромный алмазный потенциал Архангельской области
«Геологоразведка для нашего региона — вопрос стратегически важный. Арктическая зона Архангельской области богата полезными ископаемыми. Например, у нас более 200 миллионов карат подтвержденных запасов алмазов, находящихся на сегодняшний день в промышленном освоении. И, по данным исследований, объем алмазов, который может быть обнаружен в перспективе, составляет еще порядка 700 миллионов карат. Для этого необходимо проводить геологоразведочные работы. Понятно, что это процесс непростой и связан с определенными рисками», - привело агентство слова Иконникова.
В Архангельской области алмазодобывающую деятельность ведут только два предприятия - АГД ДАЙМОНДС и Севералмаз.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2019 года на обоих предприятиях было добыто в общей сложности 5 млн тонн руды, из которой извлечено 6,77 млн каратов алмазов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург