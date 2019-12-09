Ноябрьские продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА показали рост по сравнению с прошлым годом

10 декабря 2019

В ноябре текущего года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА показали рост на 5%, увеличившись до $287,8 млн, по сравнению с прошлым годом, говорится на сайте компании.Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $282,1 млн, бриллиантов − $5,8 млн. Несмотря на то, что продажи алмазов выросли, компания реализовала бриллиантовой продукции почти в два раза меньше, чем в октябре текущего года.Несмотря на рост показателей продаж за ноябрь по сравнению с предыдущими месяцами, общий уровень реализации продукции компании за 11 месяцев этого года показывает спад. Так, всего в январе–ноябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $4,179 млрд, а в январе–ноябре 2019 года - $2,974 млрд.При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за одиннадцать месяцев 2019 года составила $2,921 млрд, бриллиантов – $53,0 млн.«Результаты продаж в ноябре свидетельствуют о постепенном восстановлении баланса в секторе огранки, главным образом в Индии. Положительное влияние на объемы реализации оказывает некоторое оживление спроса на конечную продукцию у потребителей в ключевых регионах мира», - прокомментировал итоги ноябрьских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.В 2019 году АЛРОСА намерена произвести 38,5 млн каратов и реализовать 32-33 млн каратов алмазов.