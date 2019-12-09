Колье в стиле ар-деко от Cartier продано за £459 тыс. на аукционе Bonhams в Лондоне

Фото: Bonhams

Колье геометрически выверенной формы датировано примерно 1940 годом. Украшенное почти 170 каратами прекрасно подобранных аквамаринов безупречное изделие в стиле позднего ар-деко в буквальном смысле породило войну ставок.Предметом ожесточенных конкурентных торгов стала также эксклюзивная коллекция из 23 часов, 22 из них также от Cartier, в основном в стиле ар-деко.Двадцать из 23 проданных часов произведены между 1908 годом и концом периода ар-деко. Эти впечатляющие часы представляют собой вершину роскоши, элегантности и мастерства, с которыми в то время ассоциировался Cartier и несколько других крупных парижских ювелирных домов.Топ-лотом стали часы «Model A», инкрустированные горным хрусталем, золотом, агатом, эмалью и бриллиантами. Эти так называемые «таинственные часы», изготовленные Cartier в стиле ар-деко в 1919 году, создают загадочную картину парящих в пространстве стрелок, будто никак не связанных с часовым ходом.Часы проданы за £603 062 при предпродажной оценочной стоимости в £150 тыс. - £250 тыс.На аукционе были реализованы все 23 часовых лота на общую сумму £1 154 930.