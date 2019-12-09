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11 ноября 2019

Колье в стиле ар-деко от Cartier продано за £459 тыс. на аукционе Bonhams в Лондоне

10 декабря 2019
Новости

Впечатляющее колье в стиле ар-деко от Cartier, украшенное аквамаринами и бриллиантами,  продано за £459 тыс. - втрое дороже предпродажной оценочной стоимости - на аукционе Bonhams «Лондонские сокровища» («London Jewels»). 

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Фото: Bonhams


Колье геометрически выверенной формы датировано примерно 1940 годом. Украшенное почти 170 каратами прекрасно подобранных аквамаринов безупречное изделие в стиле позднего ар-деко в буквальном смысле породило войну ставок. 
Предметом ожесточенных конкурентных торгов стала  также эксклюзивная коллекция из 23 часов, 22 из них также от Cartier, в основном в стиле ар-деко.
Двадцать из 23 проданных часов произведены между 1908 годом и концом периода ар-деко. Эти впечатляющие часы представляют собой вершину роскоши, элегантности и мастерства, с которыми в то время ассоциировался Cartier и несколько других крупных парижских ювелирных домов.
Топ-лотом стали часы «Model A», инкрустированные горным хрусталем, золотом, агатом, эмалью и бриллиантами. Эти так называемые «таинственные часы», изготовленные Cartier в стиле ар-деко в 1919 году, создают загадочную картину парящих в пространстве стрелок, будто никак не связанных с часовым ходом.  
Часы проданы за £603 062 при предпродажной оценочной стоимости в £150 тыс. - £250 тыс.
На аукционе были реализованы все 23 часовых лота на общую сумму £1 154 930.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished


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