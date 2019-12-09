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Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

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11 ноября 2019

Мисс Вселенная 2019 надела корону за $5 млн

10 декабря 2019
Новости

Зозибини Тунзи (Zozibini Tunzi) из ЮАР, победительницу конкурса «Мисс Вселенная», проходившего в прошлые выходные в США, наградили короной, которая оценивается в 5 миллионов долларов, сообщает meaww.com. 

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Драгоценное изделие получило название «Сила единства». 
Корона, созданная ювелирным домом Mouawad, украшена более 1 700 бриллиантами, но особого внимания заслуживает центральный желтый бриллиант весом 62,83 карата, говорится в сообщении.
Листья, лепестки и лозы, которые украшают ювелирный шедевр, символизируют единство семи континентов.
В этом году 90 кандидаток боролись за право носить эту корону.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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