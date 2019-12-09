Forevermark выпустила в Мумбае отчет о трендах на весну-лето 2020 года

Вчера компания Forevermark обнародовала в Мумбае свой «Отчет о тенденциях на 2020 год». Отчет был разработан в Центре дизайна и инноваций Forevermark в Милане, в нем определены две ключевые темы, которые будут вдохновлять покупателей и формировать тенденции к покупке бриллиантов весной-летом 2020 года.Тенденции весны-лета 2020 года связаны с темами городской природы и открытого разума. Тема городской природы предполагает слияние города с миром природы и рассказывает о надежде на позитивное будущее. Ботанические формы, такие как цветы, листья и веточки в сочетании со скульптурными очертаниями, плоскостями и абстрактными симметриями создают новый поразительный язык в мире дизайна. Открытый разум - это ода тем свободолюбивым людям, которые безгранично интересуются окружающим их миром. Украшения, вдохновленные таким мышлением, наделяют их владельцев свободой и радостью.Федерика Империали (Federica Imperiali), глава отдела разработки новых продуктов в Forevermark, сказала: «От поиска личной реализации и создания осмысленного дизайна до защиты нашей драгоценной планеты и ценности расширения возможностей и признания - книга тенденций Forevermark 2020 рассказывает о важных истинах в отношении выбора, который мы хотим сделать, о том, как мы живем, и о наследии, которое мы хотим оставить. Тема «Городская природа» - это целая философия жизни, идеалом которой является защита нашей любимой планеты. В проектах, в которых объединяются городская жизнь и щедрость природы, нам напоминают о красоте, которой становится больше, когда достигается совершенная гармония. Что касается темы «Открытый разум», работа на многих уровнях - вот что делает ее такой важной и актуальной концепцией прямо сейчас. Это напоминание о том, что нужно защищать наши свободы, в то же время наслаждаясь жизненными ценностями и беззаботностью».