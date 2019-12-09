Эксклюзив

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

Forevermark выпустила в Мумбае отчет о трендах на весну-лето 2020 года

10 декабря 2019
Новости

forevermark_logo.pngВчера компания Forevermark обнародовала в Мумбае свой «Отчет о тенденциях на 2020 год». Отчет был разработан в Центре дизайна и инноваций Forevermark в Милане, в нем определены две ключевые темы, которые будут вдохновлять покупателей и формировать тенденции к покупке бриллиантов весной-летом 2020 года.
Тенденции весны-лета 2020 года связаны с темами городской природы и открытого разума. Тема городской природы предполагает слияние города с миром природы и рассказывает о надежде на позитивное будущее. Ботанические формы, такие как цветы, листья и веточки в сочетании со скульптурными очертаниями, плоскостями и абстрактными симметриями создают новый поразительный язык в мире дизайна. Открытый разум - это ода тем свободолюбивым людям, которые безгранично интересуются окружающим их миром. Украшения, вдохновленные таким мышлением, наделяют их владельцев свободой и радостью.
Федерика Империали (Federica Imperiali), глава отдела разработки новых продуктов в Forevermark, сказала: «От поиска личной реализации и создания осмысленного дизайна до защиты нашей драгоценной планеты и ценности расширения возможностей и признания - книга тенденций Forevermark 2020 рассказывает о важных истинах в отношении выбора, который мы хотим сделать, о том, как мы живем, и о наследии, которое мы хотим оставить. Тема «Городская природа» - это целая философия жизни, идеалом которой является защита нашей любимой планеты. В проектах, в которых объединяются городская жизнь и щедрость природы, нам напоминают о красоте, которой становится больше, когда достигается совершенная гармония. Что касается темы «Открытый разум», работа на многих уровнях - вот что делает ее такой важной и актуальной концепцией прямо сейчас. Это напоминание о том, что нужно защищать наши свободы, в то же время наслаждаясь жизненными ценностями и беззаботностью».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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