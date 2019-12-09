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11 ноября 2019

Намибия рассматривает вопрос о снижении налогов на алмазы для сохранения рабочих мест - СМИ

09 декабря 2019
Новости

Правительство Намибии рассматривает возможность освобождения Namdeb, совместного предприятия De Beers и правительства страны, от выплат роялти с тем, чтобы продлить бизнес по добыче алмазов и сохранить рабочие места.
Информационное агентство Xinhua привело слова министра горнорудной промышленности Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), который заявил, что переговоры с его коллегой по финансам Калле Шлетвейном (Calle Schlettwein) «хорошо продвинулись», и они рассматривают отмену выплат роялти для крупнейших алмазодобывающих предприятий страны.
«Идея состоит не в том, чтобы полностью отменить роялти, а в том, чтобы временно приостановить выплаты, чтобы компании смогли использовать эти инвестиции для расширения добычи на суше, - сказал Алвиндо. - Идея состоит в том, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест и в процессе работы создать такую обстановку, при которой мы сможем получать больше роялти в будущем при длительных операциях, а не в краткосрочной перспективе».
В настоящее время Namdeb платит корпоративный налог в 55% с прибыли и 10% роялти с продаж.
Алмазный сектор приносит Намибии 20% от общих экспортных поступлений, что делает отрасль крупнейшим налогоплательщиком в стране. 
Предполагается, что наземные работы по добыче алмазов будут прекращены в 2023 году и при нынешнем налоговом режиме больше не будут прибыльными. 
Производство Namdeb в Намибии сократилось на 7%, до 400 тысяч каратов в третьем квартале, поскольку наземный рудник Элизабет-Бэй (Elizabeth Bay) был законсервирован в конце прошлого года. Недавно он был продан местному консорциуму. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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