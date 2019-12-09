Экспорт ангольских алмазов показывает резкое снижение

09 декабря 2019

В октябре Ангола экспортировала 706 900 каратов алмазов, что на 8,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные министерства финансов страны.Показатели экспорта снизились, несмотря на существенные изменения в политике выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых и регистрации алмазодобычи в стране.С начала года Ангола экспортировала 7,12 млн каратов камней, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Однако падение производства было компенсировано более высокой средней экспортной ценой камней, которая выросла на 4,2%, что привело к снижению экспортной выручки на 7,7% в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.Ангола привлекла около 76 млн долларов за первые 10 месяцев года от налогов на алмазы, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.