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11 ноября 2019

Экспорт ангольских алмазов показывает резкое снижение

09 декабря 2019
Новости

angola_flag.pngВ октябре Ангола экспортировала 706 900 каратов алмазов, что на 8,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные министерства финансов страны.
Показатели экспорта снизились, несмотря на существенные изменения в политике выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых и регистрации алмазодобычи в стране.
С начала года Ангола экспортировала 7,12 млн каратов камней, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако падение производства было компенсировано более высокой средней экспортной ценой камней, которая выросла на 4,2%, что привело к снижению экспортной выручки на 7,7% в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Ангола привлекла около 76 млн долларов за первые 10 месяцев года от налогов на алмазы, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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