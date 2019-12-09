В Дели завершился саммит по золоту IGJS 2019

Фото: GJEPC

Поздравляя GJEPC c организацией форума, Гоял сказал: «Я не сомневаюсь, что экспортная индустрия с оборотом в 40 миллиардов долларов США, которая вносит 12% в наш бюджет, может расти и достичь намного большего. Если ваш бизнес прозрачен, и вы ведете его честно, это даст мне и правительству возможность предпринять новые шаги для развития индустрии».Министр также призвал GJEPC и другие отраслевые органы выдвинуть конкретные предложения по проекту политики в области добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов, пообещав, что правительство рассмотрит полученные материалы.Приветствуя гостей, Прамод Кумар Агравал поблагодарил министра за поддержку, которую он оказал индустрии. Кратко изложив различные позитивные политические кампании, осуществленные нынешним правительством в течение последних нескольких месяцев, в частности изменения в системе единого налога на товары и услуги и в тарифах, а также введение отдельного таможенного кода для синтетических алмазов и бриллиантов, Агравал особо отметил изменения в схеме возврата налога, схеме политики Корпорации по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC) и во многом другом.«Наша цель состоит в том, чтобы увеличить экспорт до 75 миллиардов долларов США и создать 2 миллиона дополнительных рабочих мест в секторе к 2025 году. Нам также нужна ваша поддержка в плане политических реформ, чтобы сделать эту отрасль более конкурентоспособной на мировом рынке», - заключил он, отметив, что существует необходимость в создании горнодобывающей политики для секторов драгоценных камней и драгоценных металлов, а также в создании индийского стандарта поставок для аффинажных заводов, в снижении импортных пошлин и в обновлении политики в отношении специальных экономических зон.Рупа Дутта подчеркнула, что правительство Индии и GJEPC совместно приняли несколько мер для облегчения ведения бизнеса и развития индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, таких как снижение налога на товары и услуги, освобождение от налогов на драгоценные камни и ювелирные изделия, перевозимые для международных выставок, создание общих центров обслуживания для увеличения производства ювелирных изделий малыми и средними предприятиями, создание ювелирных парков, которые могли бы предложить больше рабочих мест, и многое другое.Двухдневный саммит был разделен на ряд сессий с презентациями и панельными дискуссиями по политике в отношении золота, сценарию спроса и предложения, банковским слиткам и улучшению профиля управления рисками в ювелирной промышленности для упрощения финансирования, создания успешных брендов, интеграции старых процессов с новыми технологиями, чтобы стимулировать экспорт ювелирных изделий и привлекать в сектор молодежь.