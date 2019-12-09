Эксклюзив

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

Очередной этап технического перевооружения АО «АГД ДАЙМОНДС»

09 декабря 2019
Новости
Завершение работ по техническому перевооружению обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба позволило АО «АГД ДАЙМОНДС» увеличить качество добываемых алмазов при сохранении всех плановых объемов производства.
В 2019 году для выполнения запланированной добычи алмазов, сохранения производительности обогатительной фабрики при окончании руд кратерной части месторождения им. В. Гриба и переходе на руды с более высокими прочностными характеристиками (кимберлит, ксенотуфобрекчия) АО «АГД ДАЙМОНДС» реализовано техническое перевооружение обогатительной фабрики с вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования (6 единиц) на участке рудоподготовки (узел додрабливания хвостовых продуктов тяжелосредной сепарации). Впервые в России при обогащении используются интеллектуальные компактные современные дробилки производства «ТиссенКрупп».

news_09122019_agd_diamonds.png
               Фото: AGD DIAMONDS

Техническое перевооружение обогатительной фабрики позволяет сохранить проектную производительность ГОКа им. В. Гриба с увеличением переработки наиболее прочных руд типа кимберлит в шихте до 65%, что обеспечивает запланированный годовой объём добычи алмазов АО «АГД ДАЙМОНДС». При этом улучшается показатель сохранности (целостности) алмазов крупных специальных размеров (10,8+) за счет сокращения техногенного воздействия при процессинге. Так, если в 2018 году доля неповрежденных кристаллов (без царапин, сколов, трещин) составила 51,19%, то за 11 месяцев 2019 года данный показатель увеличился до 69,83%.
Напомним, что первой ступенью модернизации обогатительной фабрики ГОКа им.  В.  Гриба стал ввод в промышленную эксплуатацию новейшего оборудования для обогащения алмазов – сепаратора COM Tertiary XRT 1200/D производства компании «TOMRA», произведенный АО «АГД ДАЙМОНДС» в конце 2018 года. В результате за 11 месяцев 2019 года на месторождении им. В. Гриба было добыто более десяти эксклюзивных алмазов, вес которых превысил 50 каратов, в том числе четыре кристалла весом более 100 каратов. В частности, в мае были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата. В октябре компания добыла эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished