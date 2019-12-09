Очередной этап технического перевооружения АО «АГД ДАЙМОНДС»

09 декабря 2019

Фото: AGD DIAMONDS

Завершение работ по техническому перевооружению обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба позволило АО «АГД ДАЙМОНДС» увеличить качество добываемых алмазов при сохранении всех плановых объемов производства.В 2019 году для выполнения запланированной добычи алмазов, сохранения производительности обогатительной фабрики при окончании руд кратерной части месторождения им. В. Гриба и переходе на руды с более высокими прочностными характеристиками (кимберлит, ксенотуфобрекчия) АО «АГД ДАЙМОНДС» реализовано техническое перевооружение обогатительной фабрики с вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования (6 единиц) на участке рудоподготовки (узел додрабливания хвостовых продуктов тяжелосредной сепарации). Впервые в России при обогащении используются интеллектуальные компактные современные дробилки производства «ТиссенКрупп».Техническое перевооружение обогатительной фабрики позволяет сохранить проектную производительность ГОКа им. В. Гриба с увеличением переработки наиболее прочных руд типа кимберлит в шихте до 65%, что обеспечивает запланированный годовой объём добычи алмазов АО «АГД ДАЙМОНДС». При этом улучшается показатель сохранности (целостности) алмазов крупных специальных размеров (10,8+) за счет сокращения техногенного воздействия при процессинге. Так, если в 2018 году доля неповрежденных кристаллов (без царапин, сколов, трещин) составила 51,19%, то за 11 месяцев 2019 года данный показатель увеличился до 69,83%.Напомним, что первой ступенью модернизации обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба стал ввод в промышленную эксплуатацию новейшего оборудования для обогащения алмазов – сепаратора COM Tertiary XRT 1200/D производства компании «TOMRA», произведенный АО «АГД ДАЙМОНДС» в конце 2018 года. В результате за 11 месяцев 2019 года на месторождении им. В. Гриба было добыто более десяти эксклюзивных алмазов, вес которых превысил 50 каратов, в том числе четыре кристалла весом более 100 каратов. В частности, в мае были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата. В октябре компания добыла эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата.