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Очередной этап технического перевооружения АО «АГД ДАЙМОНДС»
В 2019 году для выполнения запланированной добычи алмазов, сохранения производительности обогатительной фабрики при окончании руд кратерной части месторождения им. В. Гриба и переходе на руды с более высокими прочностными характеристиками (кимберлит, ксенотуфобрекчия) АО «АГД ДАЙМОНДС» реализовано техническое перевооружение обогатительной фабрики с вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования (6 единиц) на участке рудоподготовки (узел додрабливания хвостовых продуктов тяжелосредной сепарации). Впервые в России при обогащении используются интеллектуальные компактные современные дробилки производства «ТиссенКрупп».
Фото: AGD DIAMONDS
Техническое перевооружение обогатительной фабрики позволяет сохранить проектную производительность ГОКа им. В. Гриба с увеличением переработки наиболее прочных руд типа кимберлит в шихте до 65%, что обеспечивает запланированный годовой объём добычи алмазов АО «АГД ДАЙМОНДС». При этом улучшается показатель сохранности (целостности) алмазов крупных специальных размеров (10,8+) за счет сокращения техногенного воздействия при процессинге. Так, если в 2018 году доля неповрежденных кристаллов (без царапин, сколов, трещин) составила 51,19%, то за 11 месяцев 2019 года данный показатель увеличился до 69,83%.
Напомним, что первой ступенью модернизации обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба стал ввод в промышленную эксплуатацию новейшего оборудования для обогащения алмазов – сепаратора COM Tertiary XRT 1200/D производства компании «TOMRA», произведенный АО «АГД ДАЙМОНДС» в конце 2018 года. В результате за 11 месяцев 2019 года на месторождении им. В. Гриба было добыто более десяти эксклюзивных алмазов, вес которых превысил 50 каратов, в том числе четыре кристалла весом более 100 каратов. В частности, в мае были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата. В октябре компания добыла эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург