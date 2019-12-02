Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

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Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

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25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

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TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

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05 ноября 2019

DMCC и Алмазная биржа Италии обсудили будущее торговли в Национальный день ОАЭ

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Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) объявил подробности своей последней кампании по увеличению международной торговли алмазами через эмират Дубай. 2 декабря 2019 года во время участия в Миланском фестивале кофе Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и генеральный директор DMCC, посетил Алмазную  биржу Италии (Diamond Bourse of Italy) в Милане, чтобы встретиться со членами и высокопоставленными представителями итальянской ювелирной промышленности.
Бен Сулайем подарил высшему руководству биржи два эксклюзивных подарка; золотые слитки DMCC и бриллиант «Огранка Дубая» - уникальный камень с 99 гранями, созданный DMCC совместно с Dhamani Group. Сертифицированный GIA, это первый в мире бриллиант, вдохновленный и названный в честь города.
Ахмед бин Сулайем заявил: «В этом году DMCC был рад принять Алмазную биржу Италии во время встреч президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в башне «Алмас», Дубай. Встреча в Милане укрепит наши прочные отношения и будет содействовать продолжению обсуждения проблем и возможностей в алмазной промышленности. Мы видим, что наши рынки находятся в синергии, и Дубайская алмазная биржа готова оказать любую возможную поддержку их развитию. Я должен поблагодарить Алмазную биржу Италии за гостеприимство, оказанное моей команде во время нашего пребывания в Милане, а также за энтузиазм, проявленный ее членами во время празднования Национального дня ОАЭ».
«Будучи давними партнерами, Алмазная биржа Италии была рада принять Ахмеда Бин Сулайема и DMCC. Членам нашей биржи было интересно узнать больше о Дубайской алмазной бирже и о том, как значительно выросла торговля алмазами в Объединенных Арабских Эмиратах в последние годы. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с DMCC с тем, чтобы итальянская алмазная отрасль могла использовать растущий потенциал для торговли в Дубае и через него, - сказал Луиджи Косма (Luigi Cosma), президент Алмазной биржи Италии. - Для нас также большая честь получить бриллиант «Огранка Дубая», исключительный камень, который был подарен нам по случаю визита DMCC для празднования Национального дня ОАЭ».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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