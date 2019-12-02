GSI установила экстремальную цветовую нестабильность у CVD-бриллианта

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Лаборатория Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших геммологических организаций в мире и лидер в области идентификации и скрининга бриллиантов, cообщила, что в ходе стандартной процедуры тестирования 2-каратного бриллианта, полученного методом химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), кристалл под воздействием мощныхультрафиолетовых лучей переходил от почти бесцветного к голубому цвету.После тестирования бриллиант был помещен в хранилище, где оставался в течение недели, по истечении которой все еще сохранял голубой цвет.Хотя известно, что CVD-бриллианты могут менять цвет под воздействием использованного типа ультрафиолетового воздействия или экстремального нагревания, обычно они возвращаются к своему нормальному цвету после 30-60 минут нахождения на солнечном свету.Эксперты GSI установили, что при стандартных условиях окружающего освещения исследованному бриллианту потребовалось два с половиной часа, чтобы вернуться к своему нормальному цвету.