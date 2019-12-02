Рудник Ликхобонг компании Firestone вернулся к работе на полную мощность

Сегодня

Firestone сообщила, что на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото была восстановлена ​​стабильная подача электроснабжения.Энергоснабжение от гидроэлектростанции Муэла было восстановлено только 1 декабря, после двухмесячного периода остановки на ремонтные работы.«Как следствие, на руднике Ликхобонг была восстановлена ​​стабильная сеть энергоснабжения, что позволило перерабатывающему заводу снова работать на полную мощность», - сказали в Firestone.Несмотря на то, что перебои в подаче электроэнергии начали происходить с 1 октября, обогатительная фабрика на руднике Ликхобонг возобновила производство 26 октября, когда были введены в эксплуатацию дизель-генераторные установки, которые обеспечили фабрику достаточным количеством энергии, чтобы она продолжила работать на 80 - 90% полной мощности.Firestone заявила, что в период перебоев энергоснабжения компания потратила около 1,1 миллиона долларов на арендованные генераторы.На конец ноября остаток денежных средств группы составил 17 миллионов долларов.В первом квартале 2020 финансового года компания Firestone произвела 201 091 карат алмазов по сравнению с 208 572 каратами в четвертом квартале 2019 финансового года.