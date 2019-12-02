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05 ноября 2019

Рудник Ликхобонг компании Firestone вернулся к работе на полную мощность

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Новости

firestone_diamonds_logo.pngFirestone сообщила, что на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото была восстановлена ​​стабильная подача электроснабжения. 
Энергоснабжение от гидроэлектростанции Муэла было восстановлено только 1 декабря, после двухмесячного периода остановки на ремонтные работы.
«Как следствие, на руднике Ликхобонг была восстановлена ​​стабильная сеть энергоснабжения, что позволило перерабатывающему заводу снова работать на полную мощность», - сказали в Firestone.
Несмотря на то, что перебои в подаче электроэнергии начали происходить с 1 октября, обогатительная фабрика на руднике Ликхобонг возобновила производство 26 октября, когда были введены в эксплуатацию дизель-генераторные установки, которые обеспечили фабрику достаточным количеством энергии, чтобы она продолжила работать на 80 - 90% полной мощности.
Firestone заявила, что в период перебоев энергоснабжения компания потратила около 1,1 миллиона долларов на арендованные генераторы.
На конец ноября остаток денежных средств группы составил 17 миллионов долларов.
В первом квартале 2020 финансового года компания Firestone произвела 201 091 карат алмазов по сравнению с 208 572 каратами в четвертом квартале 2019 финансового года. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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