Signet сообщила финансовые результаты за 3 квартал 2020 финансового года

Сегодня

Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила свои финансовые результаты за 13 недель, закончившихся 2 ноября 2019 года (третий квартал финансового 2020 года).Общий объем продаж Signet составил $1,19 млрд, снизившись на 0,3% на отчетной основе и на 0,2% - на постоянной валютной основе.Объемы интернет-торговли составили $139,3 млн, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в суммарном объеме продаж выросла до 11,7% по сравнению с 10,5% в предыдущем квартале.Продажи в сопоставимых магазинах в Северной Америке выросли на 2,9%, интернет-продажи - на 13,0%. Продажи в глобальном масштабе снизились на 5,2%.«К ключевым неделям для торговли мы подходим с новыми трендовыми товарами, расширенными возможностями электронной коммерции и более релевантными и целевыми маркетинговыми кампаниями», - заявила главный исполнительный директор Signet Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos).