Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Signet сообщила финансовые результаты за 3 квартал 2020 финансового года

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signet_logo_news.pngКомпания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила свои финансовые результаты за 13 недель, закончившихся 2 ноября 2019 года (третий квартал финансового 2020 года). 
Общий объем продаж Signet составил $1,19 млрд, снизившись на 0,3% на отчетной основе и на 0,2% - на постоянной валютной основе. 
Объемы интернет-торговли составили $139,3 млн, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в суммарном объеме продаж выросла до 11,7% по сравнению с 10,5% в предыдущем квартале. 
Продажи в сопоставимых магазинах в Северной Америке выросли на 2,9%, интернет-продажи - на 13,0%. Продажи в глобальном масштабе снизились на 5,2%.
«К ключевым неделям для торговли мы подходим с новыми трендовыми товарами, расширенными возможностями электронной коммерции и более релевантными и целевыми маркетинговыми кампаниями», - заявила главный исполнительный директор Signet Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos). 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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