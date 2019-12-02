Gem Diamonds ожидает восстановления цен на алмазы

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Gem Diamonds начинает регистрировать восстановление цен на алмазы по сравнению с низкими показателями, зафиксированными в последние два месяца.Генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) заявил в видео, размещенном на веб-сайте компании в среду, что он ожидает повышения спроса и цен на алмазы в следующем году.Он сказал, что 2019 год был трудным для отрасли во всем мире.В отрасли наблюдается избыток запасов камней, что привело к резкому падению цен на необработанные камни.Элфик сказал, что синтетические алмазы также оказали влияние на состояние цен и спроса.«Многие люди считают, что алмазы слишком дороги, но синтетические алмазы - более простой и дешевый способ попасть в мир потребления алмазов», - сказал он.Компания в настоящее время разрабатывает технологию, которая продемонстрирует, как можно будет распознать алмазы в кимберлите, а не обрабатывать кимберлит, который не содержит кристаллов, добавил Элфик.В случае успеха, эта технология, вероятно, будет выпущена в 2020 году.«Нашей задачей было найти способ распознать алмазы в породе, - отметил Элфик. - Мы занимаемся этим уже шесть лет, и мы оценили многие технологии и остановились на одной, которая, согласно лабораторным испытаниям, показала многообещающие результаты».