Эксклюзив

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Gem Diamonds ожидает восстановления цен на алмазы

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gem_diamonds_logo.pngGem Diamonds начинает регистрировать восстановление цен на алмазы по сравнению с низкими показателями, зафиксированными в последние два месяца.
Генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) заявил в видео, размещенном на веб-сайте компании в среду, что он ожидает повышения спроса и цен на алмазы в следующем году.
Он сказал, что 2019 год был трудным для отрасли во всем мире.
В отрасли наблюдается избыток запасов камней, что привело к резкому падению цен на необработанные камни.
Элфик сказал, что синтетические алмазы также оказали влияние на состояние цен и спроса.
«Многие люди считают, что алмазы слишком дороги, но синтетические алмазы - более простой и дешевый способ попасть в мир потребления алмазов», - сказал он.
Компания в настоящее время разрабатывает технологию, которая продемонстрирует, как можно будет распознать алмазы в кимберлите, а не обрабатывать кимберлит, который не содержит кристаллов, добавил Элфик.
В случае успеха, эта технология, вероятно, будет выпущена в 2020 году.
«Нашей задачей было найти способ распознать алмазы в породе, - отметил Элфик. - Мы занимаемся этим уже шесть лет, и мы оценили многие технологии и остановились на одной, которая, согласно лабораторным испытаниям, показала многообещающие результаты».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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