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05 ноября 2019

В Псковской области начнут выращивать алмазы

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Новости

В Псковской области будет построен завод по выращиванию синтетических алмазов. Об этом говорится на портале ОРТ онлайн.
Согласно сообщению, производство планируется запустить в 2020 году. 
Ожидается, что инвестиции в проект составят около 600 млн рублей, при этом прибыль может достигнуть суммы в 900 млн рублей. 
Из готовой продукции только 30% пойдет на производство бриллиантов, из остального сырья будут изготавливаться монокристаллические пластины, которые используются в промышленной сфере. 
В настоящее время отрасль синтетических драгоценных камней привлекает все больше внимания со стороны предпринимателей. В связи с этим участники сектора природных камней озаботились вопросом разграничения понятий выращенных в лаборатории бриллиантов и природных кристаллов. 
Так, недавно сообщалось, что De Beers Group издала буклет, в котором проводится четкое разграничение между двумя «совершенно отличными» друг от друга продуктами с разными ценовыми характеристиками. 
Кроме того, на недавно прошедшем в Индии пленарном заседании Кимберлийского процесса синтетические камни также были на повестке дня. Индия предоставила руководство для решения проблемы дифференциации между природными алмазами и выращенными в лаборатории камнями. Страна также намерена принять новые инициативы, чтобы улучшить дифференциацию и обеспечить ведение ответственного бизнеса на этом фронте. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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