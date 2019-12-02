В Псковской области начнут выращивать алмазы

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В Псковской области будет построен завод по выращиванию синтетических алмазов. Об этом говорится на портале ОРТ онлайн.Согласно сообщению, производство планируется запустить в 2020 году.Ожидается, что инвестиции в проект составят около 600 млн рублей, при этом прибыль может достигнуть суммы в 900 млн рублей.Из готовой продукции только 30% пойдет на производство бриллиантов, из остального сырья будут изготавливаться монокристаллические пластины, которые используются в промышленной сфере.В настоящее время отрасль синтетических драгоценных камней привлекает все больше внимания со стороны предпринимателей. В связи с этим участники сектора природных камней озаботились вопросом разграничения понятий выращенных в лаборатории бриллиантов и природных кристаллов.Так, недавно сообщалось, что De Beers Group издала буклет, в котором проводится четкое разграничение между двумя «совершенно отличными» друг от друга продуктами с разными ценовыми характеристиками.Кроме того, на недавно прошедшем в Индии пленарном заседании Кимберлийского процесса синтетические камни также были на повестке дня. Индия предоставила руководство для решения проблемы дифференциации между природными алмазами и выращенными в лаборатории камнями. Страна также намерена принять новые инициативы, чтобы улучшить дифференциацию и обеспечить ведение ответственного бизнеса на этом фронте.