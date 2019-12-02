Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

GIA закрывает приемное и учебное заведение в Дубае

Сегодня
Новости

news_08062018_gia.pngГеммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) в заявлении на своем веб-сайте объявил о намерении закрыть свой приемный пункт в Дубае и учебный центр к концу года.
В настоящее время лаборатория, филиал GIA India Laboratory Pvt. ООО, больше не принимает камни для анализа.
В GIA заявили, что решение о закрытии отделений в Дубае было принято для приведения ресурсов лаборатории в соответствие с приоритетами ее миссии.
На сегодняшний день в Дубае уже более десяти лет предлагается программа Graduate Diamonds, которая проходит на территории кампуса, GIA также предлагает дистанционное обучение и курсы профессионального развития. Услуги по приему камней в лабораторию функционируют с 2010 года.
GIA сообщил, что клиенты лаборатории, которые использовали приемный пункт в Дубае, могут отдать камни в любую другую лабораторию GIA или приемный пункт.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished