GIA закрывает приемное и учебное заведение в Дубае

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) в заявлении на своем веб-сайте объявил о намерении закрыть свой приемный пункт в Дубае и учебный центр к концу года.В настоящее время лаборатория, филиал GIA India Laboratory Pvt. ООО, больше не принимает камни для анализа.В GIA заявили, что решение о закрытии отделений в Дубае было принято для приведения ресурсов лаборатории в соответствие с приоритетами ее миссии.На сегодняшний день в Дубае уже более десяти лет предлагается программа Graduate Diamonds, которая проходит на территории кампуса, GIA также предлагает дистанционное обучение и курсы профессионального развития. Услуги по приему камней в лабораторию функционируют с 2010 года.GIA сообщил, что клиенты лаборатории, которые использовали приемный пункт в Дубае, могут отдать камни в любую другую лабораторию GIA или приемный пункт.