GIA закрывает приемное и учебное заведение в Дубае

В настоящее время лаборатория, филиал GIA India Laboratory Pvt. ООО, больше не принимает камни для анализа.
В GIA заявили, что решение о закрытии отделений в Дубае было принято для приведения ресурсов лаборатории в соответствие с приоритетами ее миссии.
На сегодняшний день в Дубае уже более десяти лет предлагается программа Graduate Diamonds, которая проходит на территории кампуса, GIA также предлагает дистанционное обучение и курсы профессионального развития. Услуги по приему камней в лабораторию функционируют с 2010 года.
GIA сообщил, что клиенты лаборатории, которые использовали приемный пункт в Дубае, могут отдать камни в любую другую лабораторию GIA или приемный пункт.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished