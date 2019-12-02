Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Украшения Элизабет Тейлор будут проданы на аукционе

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news_05122019_taylor.pngЮвелирные изделия, принадлежащие Элизабет Тейлор, британо-американской актрисе, которая владела одной из самых знаменитых ювелирных коллекций, будут выставлены на продажу в Беверли-Хиллз с 6 по 8 декабря, сообщает портал METRO.
На аукционе будут представлены часы Chopard с бриллиантами, подаренные знаменитости Элтоном Джоном, а также подарок от Майкла Джексона - изготовленная на заказ куртка из клипа «Thriller». Каждый из предметов оценивается от 3 тыс. до 5 тыс. долларов.
Еще одним предметом, заслуживающим внимания, является золотое ожерелье Cartier, на котором выгравирована надпись с копией почерка Элизабет. Надпись гласит: «Моей «хиппи» маме, с любовью, Элизабет» (To my “hippy” mom, all my love, Elizabeth). Ожидается, что ожерелье принесет от 10 тыс. до 20 тыс. долларов.
Элизабет Тейлор была голливудской звездой. Она умерла в 2011 году в возрасте 79 лет.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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