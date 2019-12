Украшения Элизабет Тейлор будут проданы на аукционе

Сегодня

Ювелирные изделия, принадлежащие Элизабет Тейлор, британо-американской актрисе, которая владела одной из самых знаменитых ювелирных коллекций, будут выставлены на продажу в Беверли-Хиллз с 6 по 8 декабря, сообщает портал METRO.На аукционе будут представлены часы Chopard с бриллиантами, подаренные знаменитости Элтоном Джоном, а также подарок от Майкла Джексона - изготовленная на заказ куртка из клипа «Thriller». Каждый из предметов оценивается от 3 тыс. до 5 тыс. долларов.Еще одним предметом, заслуживающим внимания, является золотое ожерелье Cartier, на котором выгравирована надпись с копией почерка Элизабет. Надпись гласит: «Моей «хиппи» маме, с любовью, Элизабет» (To my “hippy” mom, all my love, Elizabeth). Ожидается, что ожерелье принесет от 10 тыс. до 20 тыс. долларов.Элизабет Тейлор была голливудской звездой. Она умерла в 2011 году в возрасте 79 лет.