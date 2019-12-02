Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Геологи АЛРОСА оценили перспективы Мало-Ботуобинского алмазоносного района

Сегодня
Новости

alrosa_news_logo.pngПо итогам поисков месторождений алмазов на Мало-Ботуобинском лицензионном участке АЛРОСА локализовала три перспективных участка, на которых рекомендуется продолжение поисково-оценочных работ, сообщили в компании.
Сами поисковые работы включали в себя наземные магниторазведочные и электроразведочные работы, высокочастотные сейсмические исследования и заверку геофизических аномалий с применением метода колонкового бурения скважин. Изученные площади составили более 200 тыс. кв. м.
«На исследованной территории локализовано три перспективных участка, где прогнозируется наличие кустов и отдельных кимберлитовых тел, сопоставимых по своим параметрам с известными кимберлитовыми телами Мало-Ботуобинского алмазоносного района. По предварительным расчетам, прогнозные ресурсы алмазов составляют 17,9 млн карат. Рекомендовано продолжение поисково-оценочных работ с целью вскрытия кимберлитовых пород», - рассказал главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин.
На Нижне-Ботуобинском участке велись геологоразведочные работы с 2014 года. 
Вся имеющаяся геолого-геофизическая информация по данной территории была обобщена и интерпретирована до начала поисковых работ.
В сообщении говорится, что выявление новых месторождений алмазов в пределах Нижне-Ботуобинской площади внесет существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы АЛРОСА и в перспективе поддержит финансово-экономическую и социальную обстановку в регионе.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished