Геологи АЛРОСА оценили перспективы Мало-Ботуобинского алмазоносного района

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По итогам поисков месторождений алмазов на Мало-Ботуобинском лицензионном участке АЛРОСА локализовала три перспективных участка, на которых рекомендуется продолжение поисково-оценочных работ, сообщили в компании.Сами поисковые работы включали в себя наземные магниторазведочные и электроразведочные работы, высокочастотные сейсмические исследования и заверку геофизических аномалий с применением метода колонкового бурения скважин. Изученные площади составили более 200 тыс. кв. м.«На исследованной территории локализовано три перспективных участка, где прогнозируется наличие кустов и отдельных кимберлитовых тел, сопоставимых по своим параметрам с известными кимберлитовыми телами Мало-Ботуобинского алмазоносного района. По предварительным расчетам, прогнозные ресурсы алмазов составляют 17,9 млн карат. Рекомендовано продолжение поисково-оценочных работ с целью вскрытия кимберлитовых пород», - рассказал главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин.На Нижне-Ботуобинском участке велись геологоразведочные работы с 2014 года.Вся имеющаяся геолого-геофизическая информация по данной территории была обобщена и интерпретирована до начала поисковых работ.В сообщении говорится, что выявление новых месторождений алмазов в пределах Нижне-Ботуобинской площади внесет существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы АЛРОСА и в перспективе поддержит финансово-экономическую и социальную обстановку в регионе.