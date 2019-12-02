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05 ноября 2019

De Beers зарегистрировала нулевой уровень заболеваемости туберкулезом в ЮАР - СМИ

Вчера
Новости

de_beers_logo.pngПо данным местных СМИ, алмазный гигант De Beers не зафиксировал каких-либо случаев туберкулеза среди своих постоянных сотрудников в Южной Африке в 2019 году.
По данным Совета по добыче полезных ископаемых Южной Африки (Minerals Council South Africa), в горнодобывающей промышленности страны зарегистрировано 435 случаев заражения туберкулезом на 100 тыс. человек.
Тем не менее издание Mining Weekly  привело слова старшего менеджера De Beers по вопросам здравоохранения Цепо Седибе (Tshepo Sedibe), который заявил, что среди южноафриканских подрядчиков компании число случаев заражения туберкулезом  составляет 90 человек на 100 тыс. работников.
Он сказал, что De Beers разработала программу интенсивной проверки на туберкулез для всех сотрудников.
Седибе также добавил, что проверки проводятся примерно четыре раза в год, во время обязательного ежегодного медицинского наблюдения сотрудников, а также во время нескольких оздоровительных кампаний, которые De Beers проводит в течение года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished




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