Расширение рудника Карове: Lucara утверждает бюджет на начальные работы

Вчера

Lucara Diamond утвердила бюджет в размере до 53 млн долларов США на начальные работы, связанные с расширением подземного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, который полностью принадлежит компании.В компании заявили, что инвестиционное решение, при условии получения всех необходимых разрешений и организации финансирования, как ожидается, будет принято во второй половине 2020 года.«Ожидаемый денежный поток от операций в 2020 году должен позволить нам проводить ранние работы, которые имеют решающее значение для планирования графика подземных разработок, и в то же время позволить нам использовать наш баланс для финансирования проекта с наименьшими затратами», - сказала исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas).По прогнозам компании, в 2020 году выручка составит от 180 до 210 млн долларов США, поскольку доля руды с большим содержанием алмазов, извлеченная из областей восточного магматического/прокластического кимберлита, возрастет.Lucara Diamond завершила исследование по вопросу о целесообразности расширения подземного рудника Карове. Это, как ожидается, удвоит срок службы рудника и обеспечит значительный доход и денежный поток до 2040 года.Предварительные капитальные затраты на строительство подземного проекта были оценены в $514 млн.На Карове было произведено 2,5 млн каратов алмазов с 2012 года. Компания получила 1,5 млрд долларов дохода от добычи алмазов на руднике.