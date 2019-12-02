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05 ноября 2019

Gem Diamonds встречается с акционерами по поводу переизбрания директоров

Вчера
Новости

gem_diamonds_logo.pngGem Diamonds в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Великобритании проводит встречи с акционерами, которые проголосовали против переизбрания двух директоров компании.
Gem Diamonds заявляет, что на ежегодном общем собрании акционеров в июне 2019 года против переизбрания Гарри Кеньон-Слэйни (Harry Kenyon-Slaney) и Клиффорда Элфика (Clifford Elphick) проголосовало значительное большинство, что было вызвано подходом совета директоров к выкупу акций, дивидендам и составу совета директоров.
Совет директоров принял решение не рекомендовать программу выкупа акций или выплату дивидендов.
«Нынешнее положение алмазного рынка и необходимость поддерживать надлежащие уровни денежных резервов были ключевыми факторами в нынешнем подходе совета директоров к решению этих вопросов, касающихся акционерного капитала, и они будут по-прежнему регулярно проверяться советом директоров», - сказано в сообщении.
Gem Diamonds заявила в своем полугодовом отчете, опубликованном в сентябре, что ее дивидендная политика зависит от результатов деятельности группы, ее финансового состояния, потребностей в наличных средствах, будущих перспектив, прибыли, доступной для распределения, и других факторов, которые на тот момент считались актуальными.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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