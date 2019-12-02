Gem Diamonds встречается с акционерами по поводу переизбрания директоров

Вчера

Gem Diamonds в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Великобритании проводит встречи с акционерами, которые проголосовали против переизбрания двух директоров компании.Gem Diamonds заявляет, что на ежегодном общем собрании акционеров в июне 2019 года против переизбрания Гарри Кеньон-Слэйни (Harry Kenyon-Slaney) и Клиффорда Элфика (Clifford Elphick) проголосовало значительное большинство, что было вызвано подходом совета директоров к выкупу акций, дивидендам и составу совета директоров.Совет директоров принял решение не рекомендовать программу выкупа акций или выплату дивидендов.«Нынешнее положение алмазного рынка и необходимость поддерживать надлежащие уровни денежных резервов были ключевыми факторами в нынешнем подходе совета директоров к решению этих вопросов, касающихся акционерного капитала, и они будут по-прежнему регулярно проверяться советом директоров», - сказано в сообщении.Gem Diamonds заявила в своем полугодовом отчете, опубликованном в сентябре, что ее дивидендная политика зависит от результатов деятельности группы, ее финансового состояния, потребностей в наличных средствах, будущих перспектив, прибыли, доступной для распределения, и других факторов, которые на тот момент считались актуальными.