Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Опробирование золотых украшений в Индии станет обязательным с 2021 года

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С 15 января 2021 года по всей Индии будет введено обязательное опробирование золотых украшений и изделий из золота для обеспечения гарантии чистоты драгоценного металла. Уведомление на этот счет будет выпущено 15 января следующего года, и решение вступит в силу через год, что сделает обязательным для всех ювелиров регистрацию в Бюро индийских стандартов (BIS) и продажу только золотых украшений и изделий из золота с пробой. 
Опробирование золота является сертификатом чистоты драгоценного металла и в настоящее время носит добровольный характер. С апреля 2000 года в BIS уже действует схема опробирования золотых ювелирных изделий, и в настоящее время около 40% золотых ювелирных изделий отмечается в качестве торговой марки. Было принято решение защитить интересы потребителей, в основном в небольших городах и деревнях, и обеспечить покупку ювелирных изделий из чистого золота. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), совокупный спрос на золото в Индии снизился до 496,11 тонны в течение первых девяти месяцев 2019 года с 523,9 тонны годом ранее. Спрос на золото в 2018 году составил 760,4 тонны. Аналогичным образом, совокупный импорт золота снизился до 502,9 тонн за первые девять месяцев 2019 года с 587,3 тонн в соответствующем периоде предыдущего года. Индийский импорт золота в 2018 году составил 755,7 тонны.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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