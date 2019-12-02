Опробирование золотых украшений в Индии станет обязательным с 2021 года

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С 15 января 2021 года по всей Индии будет введено обязательное опробирование золотых украшений и изделий из золота для обеспечения гарантии чистоты драгоценного металла. Уведомление на этот счет будет выпущено 15 января следующего года, и решение вступит в силу через год, что сделает обязательным для всех ювелиров регистрацию в Бюро индийских стандартов (BIS) и продажу только золотых украшений и изделий из золота с пробой.Опробирование золота является сертификатом чистоты драгоценного металла и в настоящее время носит добровольный характер. С апреля 2000 года в BIS уже действует схема опробирования золотых ювелирных изделий, и в настоящее время около 40% золотых ювелирных изделий отмечается в качестве торговой марки. Было принято решение защитить интересы потребителей, в основном в небольших городах и деревнях, и обеспечить покупку ювелирных изделий из чистого золота. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), совокупный спрос на золото в Индии снизился до 496,11 тонны в течение первых девяти месяцев 2019 года с 523,9 тонны годом ранее. Спрос на золото в 2018 году составил 760,4 тонны. Аналогичным образом, совокупный импорт золота снизился до 502,9 тонн за первые девять месяцев 2019 года с 587,3 тонн в соответствующем периоде предыдущего года. Индийский импорт золота в 2018 году составил 755,7 тонны.