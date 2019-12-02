Розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге продолжают падать

Сегодня

Согласно опубликованным недавно правительственным данным, розничные продажи в Гонконге в октябре продолжили тенденцию к снижению, а продажи ювелирных изделий показывают резкий спад.По данным Департамента статистики (Census & Statistics Department), общие розничные продажи в октябре упали на 24,3%, что является самым большим снижением за месяц в годовом исчислении. На такое снижение продаж повлияла напряженная ситуация в Гонконге в связи со все более резкими социальными протестами, которые отрицательно влияли на настроения потребителей и туристов. Розничные продажи ювелирных изделий, часов и других ценных предметов снизились на 42,9%; за ними следуют одежда, обувь и сопутствующие товары, продажи которых упали на 36,9%; в универмагах зафиксировано падение продаж на 31,1%. Данные Совета по туризму Гонконга показали, что число туристов, прибывших в Гонконг в октябре, сократилось на 43,7%, до 3,31 млн человек с 5,88 млн туристов за аналогичный период прошлого года.