Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге продолжают падать

Сегодня
Новости

Согласно опубликованным недавно правительственным данным, розничные продажи в Гонконге в октябре продолжили тенденцию к снижению, а продажи ювелирных изделий показывают резкий спад.
По данным Департамента статистики (Census & Statistics Department), общие розничные продажи в октябре упали на 24,3%, что является самым большим снижением за месяц в годовом исчислении. На такое снижение продаж повлияла напряженная ситуация в Гонконге в связи со все более резкими социальными протестами, которые отрицательно влияли на настроения потребителей и туристов. Розничные продажи ювелирных изделий, часов и других ценных предметов снизились на 42,9%; за ними следуют одежда, обувь и сопутствующие товары, продажи которых упали на 36,9%; в универмагах зафиксировано падение продаж на 31,1%. Данные Совета по туризму Гонконга показали, что число туристов, прибывших в Гонконг в октябре, сократилось на 43,7%, до 3,31 млн человек с 5,88 млн туристов за аналогичный период прошлого года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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