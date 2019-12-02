Endiama планирует инвестировать 200 млн долларов в добычу алмазов в Анголе

Вчера

Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama планирует в следующем году вложить в свою деятельность по добыче алмазов 200 миллионов долларов, чтобы поднять национальный объем производства с 11,3 миллиона каратов до 13,8 миллиона каратов алмазов.Агентство Angop сообщило, что исполнительный директор компании Лауреано Пауло (Laureano Paulo) заявил, что более ранние инвестиции поспособствовали тому, что компания произвела 6,1 млн каратов алмазов в 2017 году, 8,8 млн каратов в 2018 году, и ожидается, что в этом году объем производства составит 11,3 млн каратов камней.Он сказал, что Endiama инвестирует 1 миллиард долларов в течение следующих пяти лет.По его словам, финансовые потребности компании, вероятно, вырастут до 2–3 млрд долларов США в год по мере запуска новых проектов.Ангольский банк развития и ВТБ Африка, входящий в российскую группу ВТБ, были одними из немногих финансистов алмазного подсектора в Анголе.