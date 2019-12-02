ZCDC планирует проведение международных тендеров

Вчера

Государственная компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company(ZCDC) планирует в следующем году провести международные аукционы по продаже алмазов с тем, чтобы увеличить объемы продаж.Компания планирует провести 11 международных тендеров, которые также пройдут и в азиатских городах, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполняющего обязанности исполнительного директора Роба де Претто ( Rob de Pretto).«Все эти крупные компании, такие как De Beers и АЛРОСА, тоже проводят международные тендеры, поэтому мы должны последовать их примеру, - сказал он. - В Хараре мало международных покупателей. Необходимо устраивать продажи в Дубае, Гонконге, Антверпене и все тех местах, где их много».Алмазные тендеры проводит Minerals Marketing Corp of Zimbabwe.MMCZ выставила на продажу 316 тыс. каратов на сентябрьском тендере в Хараре, который привлек интерес покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.ZCDC снизила прогноз добычи алмазов на 2019 год на 24%, до 3,1 млн каратов, однако ожидается, что уровень производства вырастет до 6,12 млн каратов в следующем году.