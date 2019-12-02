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05 ноября 2019

ZCDC планирует проведение международных тендеров

Вчера
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news_19072019_zcdc.pngГосударственная компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company(ZCDC) планирует в следующем году провести международные аукционы по продаже алмазов с тем, чтобы увеличить объемы продаж.
Компания планирует провести 11 международных тендеров, которые также пройдут и в азиатских городах, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполняющего обязанности исполнительного директора Роба де Претто ( Rob de Pretto).
«Все эти крупные компании, такие как De Beers и АЛРОСА, тоже проводят международные тендеры, поэтому мы должны последовать их примеру, - сказал он. - В Хараре мало международных покупателей. Необходимо устраивать продажи в Дубае, Гонконге, Антверпене и все тех местах, где их много».
Алмазные тендеры проводит Minerals Marketing Corp of Zimbabwe.
MMCZ выставила на продажу 316 тыс. каратов на сентябрьском тендере в Хараре, который привлек интерес покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.
ZCDC снизила прогноз добычи алмазов на 2019 год на 24%, до 3,1 млн каратов, однако ожидается, что уровень производства вырастет до 6,12 млн каратов в следующем году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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