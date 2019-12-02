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05 ноября 2019

КП договорился о реструктуризации операционной рамочной системы

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kp_logo.pngНа последнем пленарном заседании Кимберлийского процесса (КП) в Нью-Дели достигнуто соглашение о реструктуризации операционной рамочной системы, созданной для Центральноафриканской Республики (ЦАР), при сохранении нынешнего строгого контроля за ее алмазным экспортом. 
Как сообщил Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), действие данной временной меры ограничено одним годом, оценку ее эффективности КП даст в течение 2020 года.
Заявленной целью реструктуризации операционной рамочной системы является стимулирование  легального алмазного экспорта из ЦАР путем повышения эффективности данной системы. 
В соответствии с вносимыми изменениями, правительству ЦАР будет разрешено выдавать сертификаты КП на поставки необработанных алмазов по своему усмотрению для товаров, поставляемых из восьми утвержденных зеленых зон. До сих пор экспортные сертификаты КП могли выдаваться только после получения разрешения от группы мониторинга в ЦАР (CAR Monitoring Team, CAR MT).
CAR MT продолжит осуществлять мониторинг всех легальных экспортных поставок из страны, и будет по-прежнему обязана ежемесячно предоставлять исчерпывающую информацию об экспорте необработанных алмазов, находящихся в ведении группы. 
CAR MT будет сверять копии всех экспортных сертификатов КП, полученных от правительства ЦАР, с подтверждениями импорта соответствующих партий, которые будут предоставлены властями стран-импортеров / торговых центров.
Важно отметить, что новая операционная рамочная система перекладывает часть бремени проверки происхождения товаров на торговые центры. Хотя именно санкционированные правительством органы будут отвечать за предоставление подтверждений импорта необработанных алмазов из ЦАР, участникам торговли настоятельно рекомендуется проявлять повышенную бдительность при обращении с необработанными алмазами, которые считаются добытыми в данной стране. 
Это должно быть сделано путем обеспечения того, чтобы импортные поставки из ЦАР включали только товары, которые были получены из утвержденных зеленых зон, и всегда сопровождались сертификатом установленного образца от  правительства ЦАР.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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