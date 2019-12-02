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05 ноября 2019

Сектор добычи алмазов принес Архангельской области порядка 2 млрд рублей

Вчера
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АГД ДАЙМОНДС и Севералмаз, которые ведут добычу алмазов в Мезенском и в Приморском районах Архангельской области, внесли в бюджет региона 2 366 553 тыс. рублей в виде налога на добычу. Об этом сообщается на портале ARCTICINFO. 
Такой показатель свидетельствует о том, что вклад в местный бюджет алмазодобывающего сектора Архангельской области вырос на 16,24% по сравнению с результатами прошлого года. 
Согласно сообщению, за девять месяцев 2019 года на обоих предприятиях было добыто в общей сложности 5 млн тонн руды, из которой извлечено 6,77 млн каратов алмазов. 
Несмотря на снижение добычи руды в текущем году, производство алмазов показало рост в связи с тем, что компании начали добывать руду с большим содержанием в ней алмазов. 
Так, АГД ДАЙМОНДС, которая разрабатывает месторождение им. В. Гриба, добыла в этом году ряд алмазов специальной категории, четыре из которых превышают вес в 100 каратов. В частности, в мае были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата. В октябре компания добыла эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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