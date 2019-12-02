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05 ноября 2019

Голубые бриллианты будут главными лотами на аукционах Phillips и Bonhams в Нью-Йорке

Вчера
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Аукционные дома Phillips и Bonhams предложат на своих предстоящих в начале декабря аукционах в Нью-Йорке широкий выбор бриллиантов, предметов из частных коллекций и фирменных драгоценностей. 
Топ-лотом в обеих продажах будут фантазийные голубые бриллианты, одни из самых востребованных коллекционерами драгоценных камней, cообщило интернет-издание Forbes. 
Главным лотом Phillips на торгах 9 декабря станет платиновое кольцо от Tiffany & Co. с фантазийным бриллиантом ярко-голубого цвета весом 3,01 карата. Украшение с ограненным в форме квадрата модифицированным бриллиантом оценивается в $ 1,5 млн - $ 2,5 млн.
Всего Phillips выставляет на аукцион около 100 лотов из «выдающейся частной коллекции», в которой представлены драгоценности от Belperron, Verdura, Schepps, Webb, Van Cleef & Arpels и Bulgari, изготовленные в период с 1920 года по настоящее время.
Топ-лотом на аукционе Bonhams 8 декабря станет пара сережек с фантазийными голубыми бриллиантами. Выполненные из платины сережки украшены голубым бриллиантом огранки «маркиз» весом 1,81 карата и модифицированным бриллиантом овальной огранки весом 1,62 карата. Венцом ювелирного изделия являются два модифицированных бриллианта огранки «кушон» весом 2,24 и 2,28 карата соответственно. 
Предварительная стоимость изделия оценивается в  $850,000 - $ 1,25 млн.
Аукцион Bonhams предложит в общей сложности 107 различных лотов.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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