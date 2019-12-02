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05 ноября 2019

Diamcor продала алмазы по цене в $114,51 за карат

02 декабря 2019
Новости

news_10082018_diamcor.jpgDiamcor Mining продала 6 055,28 карата, добытых на своем руднике в Южной Африке. Общий валовой доход от продажи составил чуть более $693 тыс., а средняя цена за карат достигла $114,51 за карат.
Таким образом, общее количество алмазов, проданных на сегодняшний день в течение третьего финансового квартала компании, закончившегося 31 декабря 2019 года, составило 10 088,29 карата.
По итогу тендеров этого квартала общая валовая выручка составила более $1,1 млн при средней цене в $110,77 за карат.
Еще 3 306,40 карата будут проданы на третьем и последнем тендере на этот период в ближайшие недели.
В Diamcor сообщили, что более низкая, чем в прошлом, средняя цена в долларах за карат на этих тендерах в третьем финансовом квартале по-прежнему является результатом увеличения доли более некачественных алмазов, добываемых в результате учебных операций.
«Низкие цены в некоторых товарных категориях рынка алмазов повлияли, хотя и в меньшей степени,  на снижение среднего показателя в долларах за карат, - говорится в заявлении. - Компания по-прежнему уверена, что средняя цена за карат вырастет до прежнего уровня, поскольку в ближайшие недели обработка добытого материала из карьера проекта возобновится на новых перерабатывающих мощностях».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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