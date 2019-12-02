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Алмазы специальной категории АЛРОСА были проданы в Израиле за $8,6 млн

02 декабря 2019
Новости

АЛРОСА провела в ноябре аукцион алмазов специальной категории (массой более 10,8 карата) в Рамат-Гане, Израиль. 
По итогам аукциона компания получила $8,6 млн, реализовав 116 алмазов общим весом 1 800 каратов, говорится на сайте компании.  

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        Фото: АЛРОСА


В аукционе приняли участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, Гонконга и США.
«Прошедший аукцион привлек не только клиентов из Израиля, традиционно специализирующихся на крупноразмерном сырье, но и покупателей из других стран. Мы зарегистрировали 121-го участника. Торги прошли успешно, было реализовано 75% представленного ассортимента. В целом, наши ожидания оправдались», - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Ежегодно компания проводит порядка 30 таких аукционов на собственных площадках в Москве, Владивостоке, Антверпене, Рамат-Гане, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае. В Израиле торги проходят шесть раз в год.
Ранее сообщалось, что на своем недавнем аукционе камней специальной категории в Нью-Йорке, который состоялся в начале ноября, АЛРОСА получила $11 млн от реализации 93 алмазов общим весом 1 560 каратов. Это был лучший результат последних месяцев.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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