Алмазы специальной категории АЛРОСА были проданы в Израиле за $8,6 млн

02 декабря 2019

АЛРОСА провела в ноябре аукцион алмазов специальной категории (массой более 10,8 карата) в Рамат-Гане, Израиль.

По итогам аукциона компания получила $8,6 млн, реализовав 116 алмазов общим весом 1 800 каратов, говорится на сайте компании.









Фото: АЛРОСА







В аукционе приняли участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, Гонконга и США.

«Прошедший аукцион привлек не только клиентов из Израиля, традиционно специализирующихся на крупноразмерном сырье, но и покупателей из других стран. Мы зарегистрировали 121-го участника. Торги прошли успешно, было реализовано 75% представленного ассортимента. В целом, наши ожидания оправдались», - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Ежегодно компания проводит порядка 30 таких аукционов на собственных площадках в Москве, Владивостоке, Антверпене, Рамат-Гане, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае. В Израиле торги проходят шесть раз в год.

Ранее сообщалось, что на своем недавнем аукционе камней специальной категории в Нью-Йорке, который состоялся в начале ноября, АЛРОСА получила $11 млн от реализации 93 алмазов общим весом 1 560 каратов. Это был лучший результат последних месяцев.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург