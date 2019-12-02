Pandora запустила новую коллекцию с символикой из фильмов о Гарри Поттере

02 декабря 2019

Фото: Pandora

Pandora в партнерстве с Warner Bros объявила о запуске своей новой коллекции подвесок, чармов и браслетов ручной работы, создатели которой были вдохновлены персонажами и символами из фильмов о Гарри Поттере, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.Главный креативный менеджер Pandora Стивен Фэйрчайлд (Stephen Fairchild) заявил: «С помощью наших украшений, навеянных фильмами о Гарри Поттере, поклонники этих фильмов и компании Pandora смогут выразить свою любовь к магии, отваге и силе дружбы. Фанаты Pandora просили запустить эту коллекцию в течение многих лет, и мы очень рады, что можем осуществить их мечту».Коллекция состоит из 12 изделий ручной работы, в частности чармов, напоминающих о Школе чародейства и волшебства «Хогвартс», домашнем эльфе Добби и поезде «Хогвартс-экспресс», а также чармов с символикой четырех факультетов «Хогвартса». В коллекции также есть браслет «Золотой снитч». Коллекция доступна в магазинах с 28 ноября.