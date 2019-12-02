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05 ноября 2019

LVMH покупает Tiffany & Co. за $16,2 млрд

02 декабря 2019
Новости

Moët Hennessy - Louis Vuitton (LVMH), ведущая компания в области предметов роскоши, подписала с Tiffany & Co., мировым ювелирным брендом, окончательное соглашение о покупке ювелирной фирмы. LVMH приобретет акции Tiffany по цене в $135 за акцию деньгами, или за 14,7 млрд евро (16,2 млрд долларов США). Об этом сообщает пресс-центр Tiffany.  

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                                            Фото: Tiffany & Co. 


Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном секторе и еще больше увеличит присутствие компании в США. Бернар Арно (Bernard Arnault), председатель и главный исполнительный директор LVMH, так прокомментировал данное событие: «Мы рады возможности приветствовать Tiffany, компанию с беспрецедентным наследием и уникальным положением в мировом ювелирном мире, в LVMH. Мы испытываем огромное восхищение компанией Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, c которой мы развиваем фирмы нашей группы. Мы будем гордиться тем, что Tiffany станет одним из наших знаковых брендов и хотим, чтобы Tiffany продолжала процветать на протяжении веков».
Tiffany внесет большой вклад в подразделение часов и ювелирных изделий LVMH.
Соглашение было одобрено советами директоров обеих компаний.
Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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