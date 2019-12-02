LVMH покупает Tiffany & Co. за $16,2 млрд

Фото: Tiffany & Co.

Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном секторе и еще больше увеличит присутствие компании в США. Бернар Арно (Bernard Arnault), председатель и главный исполнительный директор LVMH, так прокомментировал данное событие: «Мы рады возможности приветствовать Tiffany, компанию с беспрецедентным наследием и уникальным положением в мировом ювелирном мире, в LVMH. Мы испытываем огромное восхищение компанией Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, c которой мы развиваем фирмы нашей группы. Мы будем гордиться тем, что Tiffany станет одним из наших знаковых брендов и хотим, чтобы Tiffany продолжала процветать на протяжении веков».Tiffany внесет большой вклад в подразделение часов и ювелирных изделий LVMH.Соглашение было одобрено советами директоров обеих компаний.Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года.