Эксклюзив
Обучение оценке алмазов важно для старателей
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На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
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TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
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05 ноября 2019
Делегация АЛРОСА посетила Смоленск с рабочим визитом
«Основная часть визита была посвящена вопросам интеграции ПО «Кристалл» в гранильный комплекс АЛРОСА и повышения эффективности его работы, - говорится в нем. - Для их обсуждения в Смоленске состоялось выездное заседание Комитета по стратегическому планированию при Набсовете АЛРОСА под председательством А. Моисеева. После определения оптимального варианта интеграции предложения по развитию гранильного комплекса будут вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета компании».
Фото: АЛРОСА
«Кристалл» – уникальное, крупнейшее в России гранильное предприятие. Его переход к профильному стратегическому инвестору, который хорошо понимает специфику работы этого рынка – логичный и правильный шаг, который даст импульс к развитию огранки в нашей стране и выходу ее на новый уровень. Для достижения этой цели, как и в любом деле, нужен правильный и взвешенный подход. В диалоге со всеми сторонами вырабатывается пошаговый план интеграции гранильных мощностей АЛРОСА, который обеспечит повышение эффективности работы, развитие производственной базы предприятий, синергию в вопросах маркетинга и сбыта продукции», – сказал заместитель Министра финансов РФ А. Моисеев.
В рамках визита также состоялась встреча с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. На встрече, в частности, обсуждались вопросы социальной стабильности на предприятии. По словам гендиректора АЛРОСА, компания намерена сохранить социальный пакет и условия Коллективного договора, действующие сейчас на «Кристалле», а в вопросах возможной оптимизации стремиться к сохранению рабочих мест.
«Кристалл располагает хорошей производственной базой, высококвалифицированным персоналом, опытом и экспертизой в обработке природных алмазов, позволяющими производить бриллианты в соответствии с высшими отраслевыми стандартами качества. Работа в составе Группы АЛРОСА обеспечит предприятию стабильные поставки алмазного сырья, укрепит экономический потенциал, откроет новые возможности. Для региона это возможность в будущем увеличить налоговые поступления в бюджет. Для АЛРОСА, как для лидера рынка – шаг к тому, чтобы укрепить позиции России на международном рынке бриллиантов. Мы будем работать над тем, чтобы повысить эффективность производства и продаж «Кристалла» и вывести его на положительный финансовый результат», – отметил С. Иванов.