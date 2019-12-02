Узбекистан станет новым рынком сбыта бриллиантов для Сурата

29 ноября 2019

Производители ювелирных изделий из Узбекистана связались с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council GJEPC) для прямого сотрудничества «бизнес для бизнеса» (B2B) в рамках торговли бриллиантами из Сурата.Узбекистан станет новым рынком для алмазной промышленности Сурата, и экспортный потенциал бриллиантов вырастет, поскольку ювелирные изделия, произведенные в Узбекистане, экспортируются в различные части мира, включая США. В настоящее время узбекские ювелиры приобретают свои алмазы в Антверпене и Дубае. Если сделка по поставке бриллиантов будет успешной, алмазы из Сурата будут напрямую экспортироваться в Узбекистан.Региональный председатель GJEPC, Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), который был одним из членов делегации в Узбекистане, сообщил: «Ювелирная ассоциация Узбекистана связалась с нами для торговли бриллиантами для ведения «бизнеса для бизнеса». Делегация ювелиров из Узбекистана может приехать в Сурат, чтобы провести встречи и завершить сделки с торговцами камнями в Сурате».«Производители ювелирных изделий в Узбекистане платят посредникам более высокие цены. У Сурата есть возможность предлагать алмазы по сниженным ценам», - добавил он.