Botswana Diamonds и Vast пересматривают соглашение по алмазной концессии в Зимбабве

Фото: Botswana Diamonds

Vast недавно заключила соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources для создания компании Katanga Mining.Katanga намеревается заключить соглашение о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) с целью разведки и добычи на алмазной концессии в Чиадзве, а также для сбыта алмазов, добытых в результате этой операции.Botswana Diamonds заявила, что предприятие будет выпущено с новыми акциями, представляющими 2,5% акций Katanga, когда вступит в силу подробное соглашение между Katanga и ZCDC.«Зимбабве открывается для инвестиций. Страна богата ресурсами и обладает значительным алмазным потенциалом, - сказал председатель совета директоров Botswana Джон Тилинг (John Teeling). - … Это соглашение отличается от того, по которому Botswana Diamonds и Vast Resources ранее договорились о сотрудничестве».Vast будет финансировать запуск проекта, предоставив ссуду Katanga на сумму до 10 млн долларов США.