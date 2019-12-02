Botswana Diamonds и Vast пересматривают соглашение по алмазной концессии в Зимбабве

Botswana Diamonds и Vast Resources подписали новое соглашение в отношении предлагаемого ими совместного предприятия в районе Маранге в Зимбабве.
Обе компании ранее заключили соглашение о разработке концессий Херитедж (Heritage) на алмазных месторождениях в Маранге и о том, что отдельное соглашение будет охватывать совместную разработку алмазных месторождений за пределами алмазных месторождений в Маранге.
Vast недавно заключила соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources для создания компании Katanga Mining.
Katanga намеревается заключить соглашение о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) с целью разведки и добычи на алмазной концессии в Чиадзве, а также для сбыта алмазов, добытых в результате этой операции.
Botswana Diamonds заявила, что предприятие будет выпущено с новыми акциями, представляющими 2,5% акций Katanga, когда вступит в силу подробное соглашение между Katanga и ZCDC.
«Зимбабве открывается для инвестиций. Страна богата ресурсами и обладает значительным алмазным потенциалом, - сказал председатель совета директоров Botswana Джон Тилинг (John Teeling). - … Это соглашение отличается от того, по которому Botswana Diamonds и Vast Resources ранее договорились о сотрудничестве».
Vast будет финансировать запуск проекта, предоставив ссуду Katanga на сумму до 10 млн долларов США.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished