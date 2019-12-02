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Обучение оценке алмазов важно для старателей

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05 ноября 2019

В продаже впервые появились отслеживаемые камни

29 ноября 2019
Новости

Впервые в продажу поступило большое количество высококачественных драгоценных камней, оснащенных современными датчиками и цифровыми трекерами, обеспечивающими новый уровень прозрачности, сообщает jewellerynet. 
Согласно лаборатории Gübelin Gem Lab, эти камни оснащены технологией по отслеживанию изумрудов Emerald Paternity Test и технологией по предоставлению гарантии происхождения изделия, основанной на блокчейн, Provenance Proof Blockchain.  

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Фото: Gübelin Gem Lab

Provenance Proof - инициатива Gübelin Gem Lab, которая недавно стала независимой компанией. Она разработала также технологию Emerald Paternity Test, которая позволяет внести информацию о камне на изумруд в виде наноразмерных меток. 
Все технологии Provenance Proof доступны для всей отрасли. Prochance Proof Blockchain - это защищенный от несанкционированного использования цифровой журнал, который регистрирует соответствующие данные о драгоценных камнях на всех этапах цепочки поставок, включая владельцев изделия. Эта технология, разработанная Everledger, является единственным существующим решением в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, согласно данным Gübelin Gem Lab. Эти прослеживаемые драгоценные камни в конечном итоге станут доступны ювелирным брендам и розничным торговцам. Эти технологии предлагают беспрецедентный уровень прозрачности при создании и покупке драгоценного камня и открывают новые способы индивидуального клиентоориентированного подхода для розничных продавцов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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