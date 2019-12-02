В продаже впервые появились отслеживаемые камни

Фото: Gübelin Gem Lab

Provenance Proof - инициатива Gübelin Gem Lab, которая недавно стала независимой компанией. Она разработала также технологию Emerald Paternity Test, которая позволяет внести информацию о камне на изумруд в виде наноразмерных меток.Все технологии Provenance Proof доступны для всей отрасли. Prochance Proof Blockchain - это защищенный от несанкционированного использования цифровой журнал, который регистрирует соответствующие данные о драгоценных камнях на всех этапах цепочки поставок, включая владельцев изделия. Эта технология, разработанная Everledger, является единственным существующим решением в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, согласно данным Gübelin Gem Lab. Эти прослеживаемые драгоценные камни в конечном итоге станут доступны ювелирным брендам и розничным торговцам. Эти технологии предлагают беспрецедентный уровень прозрачности при создании и покупке драгоценного камня и открывают новые способы индивидуального клиентоориентированного подхода для розничных продавцов.