Lucapa нацеливается на контрольный пакет акций в ангольском алмазном руднике Луло

29 ноября 2019

Блок 8 алмазного рудника Луло Фото: Lucapa Diamond

Компания Lucapa Diamond ведет переговоры с министерством минеральных ресурсов Анголы и ангольской национальной алмазной компанией Endiama с тем, чтобы иметь возможность получить контрольный пакет акций в совместном предприятии Lulo.В настоящее время компания владеет 39% акций в Lulo и является оператором совместного предприятия по разведке кимберлитов.Компании Endiama принадлежит 51%, в то время как Rosas & Petalas принадлежат оставшиеся 10%.Как заявила Lucapa Diamond, она надеется завершить обсуждение этого вопроса в первом квартале 2020 года.Lulo владеет лицензией на разведку первичных (кимберлитовых) месторождений алмазов на своей концессии в Анголе площадью 3000 км2.Программа разведки кимберлитов направлена на выявление первичного источника твердых пород или источников аллювиальных алмазов, добываемых компанией Lucapa и ее партнерами в Lulo, средняя цена которых при поставке с рудника достигает около $1900 за карат.