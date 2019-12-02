Эксклюзив
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
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TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
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05 ноября 2019
Lucapa нацеливается на контрольный пакет акций в ангольском алмазном руднике Луло
Блок 8 алмазного рудника Луло Фото: Lucapa Diamond
В настоящее время компания владеет 39% акций в Lulo и является оператором совместного предприятия по разведке кимберлитов.
Компании Endiama принадлежит 51%, в то время как Rosas & Petalas принадлежат оставшиеся 10%.
Как заявила Lucapa Diamond, она надеется завершить обсуждение этого вопроса в первом квартале 2020 года.
Lulo владеет лицензией на разведку первичных (кимберлитовых) месторождений алмазов на своей концессии в Анголе площадью 3000 км2.
Программа разведки кимберлитов направлена на выявление первичного источника твердых пород или источников аллювиальных алмазов, добываемых компанией Lucapa и ее партнерами в Lulo, средняя цена которых при поставке с рудника достигает около $1900 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished