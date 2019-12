Высокая импортная пошлина уничтожила практику «кольцевых сделок» в индийской алмазной промышленности

29 ноября 2019

После того как центральное правительство Индии увеличило ввозную пошлину на бриллианты с 2,5% до 7,5%, в Индии была полностью ликвидирована практика «кольцевых сделок» с бриллиантами, когда одна и та же партия камней экспортируется и импортируется несколько раз по кругу с целью искусственного раздувания балансов, сообщает газета The Times of India.

Импорт бриллиантов, который в 2010–2011 годах достиг $20 млрд, сократился в 10 раз - до $2 млрд в 2018–1919 годах. Тем не менее, как заявили лидеры отрасли, увеличение импортной пошлины привело к тому, что настоящие диамантеры, в том числе имеющие производственные подразделения в странах Южной Африки, оказались в беде.

«Кольцевые сделки» не были чем-то новым для индийской алмазной промышленности - такая практика продолжалась с 2007 года, когда центральное правительство отменило 3-процентную импортную пошлину и разрешило свободный импорт бриллиантов. Недобросовестные трейдеры восприняли это как возможность совершать «кольцевые сделки» и обманывать банки.

Как сообщает газета, один из старших руководителей Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) заявил: «Кольцевым сделкам» с бриллиантами положен конец, но подлинные игроки отрасли, имеющие подразделения в Гонконге, Южной Африке и Антверпене, сталкиваются с коммерческими потерями. Они теперь не могут отправлять ассортимент своих товаров в Индию из-за высокой импортной пошлины. После повышения пошлин в сентябре 2018 года импорт бриллиантов сократился примерно на 25%, а сбор доходов резко упал - более чем на 51%. Мы попросили правительство снизить пошлину до 2,5%, чтобы помочь настоящим игрокам в отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished