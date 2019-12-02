Эксклюзив
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...
18 ноября 2019
Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон
GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...
11 ноября 2019
TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...
05 ноября 2019
Высокая импортная пошлина уничтожила практику «кольцевых сделок» в индийской алмазной промышленности
Импорт бриллиантов, который в 2010–2011 годах достиг $20 млрд, сократился в 10 раз - до $2 млрд в 2018–1919 годах. Тем не менее, как заявили лидеры отрасли, увеличение импортной пошлины привело к тому, что настоящие диамантеры, в том числе имеющие производственные подразделения в странах Южной Африки, оказались в беде.
«Кольцевые сделки» не были чем-то новым для индийской алмазной промышленности - такая практика продолжалась с 2007 года, когда центральное правительство отменило 3-процентную импортную пошлину и разрешило свободный импорт бриллиантов. Недобросовестные трейдеры восприняли это как возможность совершать «кольцевые сделки» и обманывать банки.
Как сообщает газета, один из старших руководителей Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) заявил: «Кольцевым сделкам» с бриллиантами положен конец, но подлинные игроки отрасли, имеющие подразделения в Гонконге, Южной Африке и Антверпене, сталкиваются с коммерческими потерями. Они теперь не могут отправлять ассортимент своих товаров в Индию из-за высокой импортной пошлины. После повышения пошлин в сентябре 2018 года импорт бриллиантов сократился примерно на 25%, а сбор доходов резко упал - более чем на 51%. Мы попросили правительство снизить пошлину до 2,5%, чтобы помочь настоящим игрокам в отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished