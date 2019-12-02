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05 ноября 2019

Председатель GJEPC Прамод Агравал избран первым в истории индийским вице-президентом CIBJO

28 ноября 2019
Новости
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), стал первым представителем индийской промышленности, избранным на пост одного из трех вице-президентов Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). Прамод Агравал также является председателем Derewala Industries Limited, одной из самых известных корпораций драгоценных камней и ювелирных изделий в Джайпуре, Индия, согласно пресс-релизу GJEPC.

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  Фото: GJEPC

Прамод Агравал был назначен на этот пост президентом CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), и это решение было подтверждено Генеральной ассамблеей и Советом директоров организации, заседаниях которых проходили в Бахрейне 18-20 ноября на Конгрессе CIBJO 2019 года.
Прамод Агравал будет работать в течение двух лет в качестве вице-президента вместе с Роландом Нафтуле (Roland Naftule) из США, бывшим президентом Международной ассоциации цветных драгоценных камней (International Coloured Gemstone Association, ICA) и Американской ассоциации торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA), а также бывшим членом Совета управляющих Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA); и Джонатаном Кендаллом из Великобритании, президентом De Beers Group Institute of Diamonds и De Beers Group Industry Services. На конгрессе CIBJO д-р Гаэтано Кавальери был также избран на новый срок в качестве президента CIBJO.
Д-р Кавальери в связи с этим сказал: «Я рад, что Прамод принял эту должность и что это с такой готовностью поддержали члены и директора CIBJO. Учитывая первостепенную роль, которую Индия играет практически во всех секторах промышленности, страна должна быть надлежащим образом представлена в руководстве нашей конфедерации. Благодаря своей проницательности и огромному опыту Прамод как раз тот человек, который может сыграть эту роль. Я уверен, что он внесет значительный вклад в важную работу, которую мы делаем».
Прамод Агравал заявил: «Это большая честь, оказанная мне со стороны CIBJO. В качестве действующего председателя GJEPC, национального органа международного уровня, я участвовал во многих инициативах по улучшению мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Это возможность осуществлять хорошую работу и дальше. Я благодарю президента CIBJO, доктора Гаэтано Кавальери и всех других членов CIBJO. Вместе с ними мои усилия будут направлены на то, чтобы внести изменения, которые желает увидеть индустрия».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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