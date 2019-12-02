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05 ноября 2019
Председатель GJEPC Прамод Агравал избран первым в истории индийским вице-президентом CIBJO
Фото: GJEPC
Прамод Агравал был назначен на этот пост президентом CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), и это решение было подтверждено Генеральной ассамблеей и Советом директоров организации, заседаниях которых проходили в Бахрейне 18-20 ноября на Конгрессе CIBJO 2019 года.
Прамод Агравал будет работать в течение двух лет в качестве вице-президента вместе с Роландом Нафтуле (Roland Naftule) из США, бывшим президентом Международной ассоциации цветных драгоценных камней (International Coloured Gemstone Association, ICA) и Американской ассоциации торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA), а также бывшим членом Совета управляющих Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA); и Джонатаном Кендаллом из Великобритании, президентом De Beers Group Institute of Diamonds и De Beers Group Industry Services. На конгрессе CIBJO д-р Гаэтано Кавальери был также избран на новый срок в качестве президента CIBJO.
Д-р Кавальери в связи с этим сказал: «Я рад, что Прамод принял эту должность и что это с такой готовностью поддержали члены и директора CIBJO. Учитывая первостепенную роль, которую Индия играет практически во всех секторах промышленности, страна должна быть надлежащим образом представлена в руководстве нашей конфедерации. Благодаря своей проницательности и огромному опыту Прамод как раз тот человек, который может сыграть эту роль. Я уверен, что он внесет значительный вклад в важную работу, которую мы делаем».
Прамод Агравал заявил: «Это большая честь, оказанная мне со стороны CIBJO. В качестве действующего председателя GJEPC, национального органа международного уровня, я участвовал во многих инициативах по улучшению мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Это возможность осуществлять хорошую работу и дальше. Я благодарю президента CIBJO, доктора Гаэтано Кавальери и всех других членов CIBJO. Вместе с ними мои усилия будут направлены на то, чтобы внести изменения, которые желает увидеть индустрия».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished