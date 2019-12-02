Эксклюзив
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...
18 ноября 2019
Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон
GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...
11 ноября 2019
TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...
05 ноября 2019
Зимбабве за десять месяцев заработала $142 млн на продаже алмазов
Генеральный директор MMCZ Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda) не смог раскрыть информацию об объеме продаж в каратах за рассматриваемый период.
До конца этого года Зимбабве, как ожидается, проведет аукцион по продаже алмазов в размере 500 000 каратов.
В настоящее время в стране имеется запас алмазного сырья в 3 млн каратов, продажа которого в течение большей части года была приостановлена, по словам генерального директора MMCZ, из-за «административных вопросов».
Страна продала 316 000 каратов алмазов в ходе сентябрьских торгов, которые привлекли покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.
Зимбабве планирует добыть 4,1 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 3,2 млн каратов в 2018 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished