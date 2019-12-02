Зимбабве за десять месяцев заработала $142 млн на продаже алмазов

28 ноября 2019

По данным Государственной корпорации по сбыту полезных ископаемых Зимбабве (Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, MMCZ), за десять прошедших с начала года месяцев страна получила от продажи алмазов $142 млн.Генеральный директор MMCZ Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda) не смог раскрыть информацию об объеме продаж в каратах за рассматриваемый период.До конца этого года Зимбабве, как ожидается, проведет аукцион по продаже алмазов в размере 500 000 каратов.В настоящее время в стране имеется запас алмазного сырья в 3 млн каратов, продажа которого в течение большей части года была приостановлена, по словам генерального директора MMCZ, из-за «административных вопросов».Страна продала 316 000 каратов алмазов в ходе сентябрьских торгов, которые привлекли покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.Зимбабве планирует добыть 4,1 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 3,2 млн каратов в 2018 году.