Эксклюзив
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...
18 ноября 2019
Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон
GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...
11 ноября 2019
TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...
05 ноября 2019
Зимбабве под огнем критики из-за понижения роялти на алмазы
Группы по защите прав на добычу полезных ископаемых, на которые ссылается портал Chat263, заявили, что Хараре сокращает роялти на алмазы, дабы успокоить инвесторов вместо того, чтобы наращивать геологоразведочный потенциал в алмазном секторе.
Директор Центра исследований и развития (Centre for Research & Development) Джеймс Мупфуми (James Mupfumi) заявил, что сокращение на 33% не приведет к улучшению производства, если добыча алмазов будет оставаться окутанной секретностью.
Министр финансов страны Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил ранее в этом месяце в своем выступлении при представлении в парламенте национального бюджета на 2020 год, что алмазодобывающие компании в настоящее время эксплуатируют конгломератные месторождения, поэтому стоимость добычи значительно возросла.
«Чтобы стимулировать инвестиции в разведку и добычу, я предлагаю пересмотреть роялти на алмазы с 15% до 10% валового дохода начиная с 1 января 2020 года», - сказал он.
Алмазодобытчики лоббировали правительство, чтобы снизить роялти, утверждая, что ставки слишком высоки по сравнению с соседними странами в сочетании с высокой стоимостью добычи на конгломератах по сравнению с аллювиальными месторождениями алмазов, как, например, в районе Маранге, где они были открыты в 2006 году.
Ожидается, что алмазы добавят не менее $1 млрд к тем $12 млрд, которые Зимбабве ожидает в качестве вклада горнодобывающей промышленности в валовой внутренний продукт страны к 2023 году.
Зимбабве также планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза - до 11 млн каратов по сравнению с 3,2 млн каратов в прошлом году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished