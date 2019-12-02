Зимбабве под огнем критики из-за понижения роялти на алмазы

28 ноября 2019

Зимбабве подверглась критике за свои планы по пересмотру роялти на алмазы с текущих 15% до 10% валового дохода с 1 января 2020 года.

Группы по защите прав на добычу полезных ископаемых, на которые ссылается портал Chat263, заявили, что Хараре сокращает роялти на алмазы, дабы успокоить инвесторов вместо того, чтобы наращивать геологоразведочный потенциал в алмазном секторе.

Директор Центра исследований и развития (Centre for Research & Development) Джеймс Мупфуми (James Mupfumi) заявил, что сокращение на 33% не приведет к улучшению производства, если добыча алмазов будет оставаться окутанной секретностью.

Министр финансов страны Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил ранее в этом месяце в своем выступлении при представлении в парламенте национального бюджета на 2020 год, что алмазодобывающие компании в настоящее время эксплуатируют конгломератные месторождения, поэтому стоимость добычи значительно возросла.

«Чтобы стимулировать инвестиции в разведку и добычу, я предлагаю пересмотреть роялти на алмазы с 15% до 10% валового дохода начиная с 1 января 2020 года», - сказал он.

Алмазодобытчики лоббировали правительство, чтобы снизить роялти, утверждая, что ставки слишком высоки по сравнению с соседними странами в сочетании с высокой стоимостью добычи на конгломератах по сравнению с аллювиальными месторождениями алмазов, как, например, в районе Маранге, где они были открыты в 2006 году.

Ожидается, что алмазы добавят не менее $1 млрд к тем $12 млрд, которые Зимбабве ожидает в качестве вклада горнодобывающей промышленности в валовой внутренний продукт страны к 2023 году.

Зимбабве также планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза - до 11 млн каратов по сравнению с 3,2 млн каратов в прошлом году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



