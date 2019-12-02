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05 ноября 2019

Осенний аукцион ювелирных изделий Christie's принес $50 млн

28 ноября 2019
Новости

Christie's провела аукцион «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels)  26 ноября, по итогам которого общая выручка составила $50 880 505. Почти 25% лотов превысили первоначальные оценки, сообщается в пресс-релизе, опубликованном аукционным домом. 

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Фото: Christie's

Небесная Гармония (Heavenly Harmony), великолепное ожерелье из жадеита и шпинели, было продано за $9 442 951. 
Кольцо с ярко-голубым бриллиантом весом 3,24 карата, созданное ювелирным домом Moussaieff, ушло с молотка за $6 893 880 или по цене, которая составила $2,12 млн за карат.
Вики Сек (Vickie Sek), председатель отдела ювелирных изделий Christie’s в Азии, заявила: «Мы были воодушевлены большим количеством заявок на учатие в аукционе. Клиенты активно поднимали ставки на топ-лоты. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сезона продаж ювелирных украшений. Следующие аукционы пройдут в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а финальный аукцион состоится 11 декабря».
В аукционе приняли участие клиенты из 17 стран с 3 континентов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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