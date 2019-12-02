Осенний аукцион ювелирных изделий Christie's принес $50 млн

Небесная Гармония (Heavenly Harmony), великолепное ожерелье из жадеита и шпинели, было продано за $9 442 951.
Вики Сек (Vickie Sek), председатель отдела ювелирных изделий Christie’s в Азии, заявила: «Мы были воодушевлены большим количеством заявок на учатие в аукционе. Клиенты активно поднимали ставки на топ-лоты. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сезона продаж ювелирных украшений. Следующие аукционы пройдут в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а финальный аукцион состоится 11 декабря».
В аукционе приняли участие клиенты из 17 стран с 3 континентов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург