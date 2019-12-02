GJSCI объявляет о проведении первого индийского ювелирного симпозиума «Jewellery Excellence Symposium» в Мумбае

28 ноября 2019

Совет по профессиональной подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI) проведет первый Индийский симпозиум по ювелирному мастерству «Jewellery Excellence Symposium» в Мумбае, говорится в распространенном им пресс-релизе.

Запланированные сессии включают в себя обучение проектированию с использованием программы автоматизированного проектирования CAD, технологии блокчейна, а также повышение квалификации до мировых стандартов.

Двухдневное мероприятие будет включать в себя занятия на разные темы по менеджменту, навыкам и техническим вопросам. Среди докладчиков - дизайнер Дейдр Фезерстоун (Deidre Featherstone), генеральный директор Tracr Джим Даффи (Jim Duffey) и ювелир Джефф Кантра (Jeff Kantra).

Индийский ювелирный симпозиум состоится 8-9 января в отеле Leela Mumbai.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished