GJSCI объявляет о проведении первого индийского ювелирного симпозиума «Jewellery Excellence Symposium» в Мумбае

Запланированные сессии включают в себя обучение проектированию с использованием программы автоматизированного проектирования CAD, технологии блокчейна, а также повышение квалификации до мировых стандартов.
Двухдневное мероприятие будет включать в себя занятия на разные темы по менеджменту, навыкам и техническим вопросам. Среди докладчиков - дизайнер Дейдр Фезерстоун (Deidre Featherstone), генеральный директор Tracr Джим Даффи (Jim Duffey) и ювелир Джефф Кантра (Jeff Kantra).
Индийский ювелирный симпозиум состоится 8-9 января в отеле Leela Mumbai.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished