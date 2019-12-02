Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

GJSCI объявляет о проведении первого индийского ювелирного симпозиума «Jewellery Excellence Symposium» в Мумбае

28 ноября 2019
Новости

Совет по профессиональной подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI) проведет первый Индийский симпозиум по ювелирному мастерству «Jewellery Excellence Symposium» в Мумбае, говорится в распространенном им пресс-релизе.
Запланированные сессии включают в себя обучение проектированию с использованием программы автоматизированного проектирования CAD, технологии блокчейна, а также повышение квалификации до мировых стандартов.
Двухдневное мероприятие будет включать в себя занятия на разные темы по менеджменту, навыкам и техническим вопросам. Среди докладчиков - дизайнер Дейдр Фезерстоун (Deidre Featherstone), генеральный директор Tracr Джим Даффи (Jim Duffey) и ювелир Джефф Кантра (Jeff Kantra).
Индийский ювелирный симпозиум состоится 8-9 января в отеле Leela Mumbai.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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