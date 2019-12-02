Лидеры алмазной отрасли подвели итоги пленарного заседания КП

27 ноября 2019

Фото: КП

Пятидневное пленарное заседание Кимберлийского процесса проходило с 18 по 22 ноября 2019 года в столице Индии Нью-Дели. Б.Б. Суэйн (B.B Swain), председатель КП, выступая на собрании, сказал, что для Индии было честью провести пленарное заседание Кимберлийского процесса в Нью-Дели в 2019 году и стать председателем КП во второй раз.Он подчеркнул огромную роль, которую KPCS играет в Индии, поскольку алмазная отрасль поддерживает средства к существованию индийского народа.«Индустрия имеет огромный потенциал для обеспечения процветания сообществам. Индия стремится реализовать то же самое с помощью устойчивых инициатив, таких как создание центров совместного производства (Common Facility Centres, CFC), которая была представлена на межсессионной сессии в Мумбае», - добавил он.Говоря о выращенных в лаборатории алмазах, он отметил, что Индия предпринимает серьезные шаги для борьбы с вызовами в современном мире, поскольку «Индия является одной из первых стран, внедривших коды HS для синтетических алмазов и бриллиантов».«Как Председатель КП Индия намерена содействовать обсуждению всех вопросов и рассчитывает на ценный вклад всех участников и наблюдателей КП», - заключил он.Ануп Вадхаван (Anup Wadhawan), министр торговли Индии, также выступил на заседании, сказав, что активная работа Индии внесла огромный вклад в обеспечение того, чтобы 99,8% алмазов в мире поставлялись не из зоны конфликтов.«Мы стремимся укрепить этот результат с точки зрения дальнейшего усиления администрирования и реализации проектов, эффективного с точки зрения выполнения того, какие цели он преследует. Мы стараемся сделать отрасль более прозрачной и чуткой по отношению к уровню жизни людей, которые зависят от производства камней, торговли и изготовления алмазов».Далее Вадхаван добавил: «В настоящее время Индия экспортирует бриллианты на сумму 24 млрд долларов. Нашей целью является увеличение экспорта до 1 триллиона долларов в ближайшие годы. Мы уверены, что сектор драгоценных камней и ювелирных изделий, в частности бриллианты, внесет существенный вклад в достижение этой цели».Он также подчеркнул необходимость поддержки старательского и мелкомасштабного горнодобывающего сектора. «Мы должны продолжать оказывать поддержку старателям и мелкомасштабным горнодобывающим странам путем наращивания потенциала, технической помощи и обучения по вопросам оценки, разграничения природных и выращенных в лаборатории алмазов, важности юридических и формальных методов добычи».Стефан Фишлер (Stephan Fischler), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), сказал, что есть несколько предложенных поправок к основному документу - Сертификационной схеме Кимберлийского процесса (ССКП), - некоторые более существенные, а другие более консервативные.«WDC ясно высказался о том, что мы хотели бы видеть в будущем, и о том, что определение алмазов из зон конфликта включает в себя все самые серьезные случаи насилия, независимо от того, совершаются ли они повстанческими силами, частными или государственными силами безопасности, или криминальными группировками».Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатор Коалиции гражданского общества (Civil Society Coalition), прокомментировал: «Коалиция гражданского общества надеется на активные дебаты, которые приведут к ясным и амбициозным результатам. Все мы много говорили в последние годы, а сейчас время смелых решений».ССКП - это международный механизм, уполномоченный ООН сокращать поток алмазов из зон конфликтов, которые использовались для финансирования войн против законных правительств. КП насчитывает 55 участников, представляющих 82 страны, причем Европейский Союз представлен коллективно.