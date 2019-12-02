Эксклюзив
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места
На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...
25 ноября 2019
Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса
В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...
18 ноября 2019
Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон
GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...
11 ноября 2019
TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...
05 ноября 2019
Первый алмазный тендер ДРК в Антверпене оправдал ожидания
Из 115 компаний-покупателей, как антверпенских, так и иностранных - из Израиля, Индии, Дубая и других стран, участвовавших в просмотрах, - 79 компаний разместили 426 заявок на 36 лотов.
Все заявки были приняты, и сумма продажи составила $5,92 млн при средней цене $16,83 за карат, что превзошло все ожидания, по словам Самира Джемса (Samir Gems), координатора, организовавшего торги на тендерной площадке Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Успех этого первого тендера является важным шагом на пути к реализации соглашения о сотрудничестве в целях облегчения доступа товаров ДРК на прозрачный алмазный рынок Антверпена, подписанного в сентябре этого года в ходе визита президента ДРК Феликса-Антуана Чисекеди (Félix-Antoine Tshisekedi).
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished