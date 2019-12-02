Первый алмазный тендер ДРК в Антверпене оправдал ожидания

27 ноября 2019

Первый в истории прямой тендер в Антверпене на поставку 350 тысяч каратов необработанных алмазов из Демократической Республики Конго (ДРК) оправдал все ожидания, сообщил информационный портал The Diamond Loupe.Из 115 компаний-покупателей, как антверпенских, так и иностранных - из Израиля, Индии, Дубая и других стран, участвовавших в просмотрах, - 79 компаний разместили 426 заявок на 36 лотов.Все заявки были приняты, и сумма продажи составила $5,92 млн при средней цене $16,83 за карат, что превзошло все ожидания, по словам Самира Джемса (Samir Gems), координатора, организовавшего торги на тендерной площадке Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).Успех этого первого тендера является важным шагом на пути к реализации соглашения о сотрудничестве в целях облегчения доступа товаров ДРК на прозрачный алмазный рынок Антверпена, подписанного в сентябре этого года в ходе визита президента ДРК Феликса-Антуана Чисекеди (Félix-Antoine Tshisekedi).