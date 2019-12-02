Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Lacloche выставляет свои драгоценности в Париже

27 ноября 2019
Новости

Lacloche открыла выставку своих ювелирных изделий, которая проходит в Школе высокого ювелирного искусства (The School of Jewelry Arts) в Париже с 23 октября по 20 декабря 2019 года, говорится на сайте школы.  
Ювелирный дом Lacloche был одним из знаменитых парижских ювелирных домов от эпохи Прекрасной эпохи до 1960-х годов. 

news_27112019_vanclef.png
                     Фото: Школа высокого ювелирного искусства 



Первый бутик ювелирного дома находился на улице де ла Пэ в Париже, затем были открыты бутики в Мадриде и Лондоне, а также филиалы в Ницце, Биаррице, Сан-Себастьяне, Каннах и Довиле.
Братья Лаклош (Lacloche), а затем Жак Лаклош (Jacques Lacloche), создавали ювелирные украшения для королевской семьи: королевы Испании Виктории, английского короля Эдуарда VII, королей Греции и Сиама, а также для таких аристократических фигур, как герцогиня Вестминстерская, и даже таких голливудских звезд, как Грейс Келли. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished