Lacloche выставляет свои драгоценности в Париже

27 ноября 2019









Фото: Школа высокого ювелирного искусства











Первый бутик ювелирного дома находился на улице де ла Пэ в Париже, затем были открыты бутики в Мадриде и Лондоне, а также филиалы в Ницце, Биаррице, Сан-Себастьяне, Каннах и Довиле.

Братья Лаклош (Lacloche), а затем Жак Лаклош (Jacques Lacloche), создавали ювелирные украшения для королевской семьи: королевы Испании Виктории, английского короля Эдуарда VII, королей Греции и Сиама, а также для таких аристократических фигур, как герцогиня Вестминстерская, и даже таких голливудских звезд, как Грейс Келли.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург Первый бутик ювелирного дома находился на улице де ла Пэ в Париже, затем были открыты бутики в Мадриде и Лондоне, а также филиалы в Ницце, Биаррице, Сан-Себастьяне, Каннах и Довиле.Братья Лаклош (Lacloche), а затем Жак Лаклош (Jacques Lacloche), создавали ювелирные украшения для королевской семьи: королевы Испании Виктории, английского короля Эдуарда VII, королей Греции и Сиама, а также для таких аристократических фигур, как герцогиня Вестминстерская, и даже таких голливудских звезд, как Грейс Келли.

Lacloche открыла выставку своих ювелирных изделий, которая проходит в Школе высокого ювелирного искусства (The School of Jewelry Arts) в Париже с 23 октября по 20 декабря 2019 года, говорится на сайте школы.Ювелирный дом Lacloche был одним из знаменитых парижских ювелирных домов от эпохи Прекрасной эпохи до 1960-х годов.