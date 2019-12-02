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05 ноября 2019

Полагаться только на продажу алмазов слишком рискованно для Alexkor - СМИ

27 ноября 2019
Новости

Южноафриканская государственная алмазодобывающая компания Alexkor полагается на свой бизнес по продаже алмазов в качестве основного источника дохода, что несет определенные риски, так как это создает неопределенность относительно будущего компании. Об этом говорится в аудиторском докладе, данные которого привели местные средства массовой информации.
Независимый аудитор и директор Ngubane and Company Сисело Вилакати (Sicelo Vilakati) в своем аудиторском отчете заявил, что, компания владеет 51% в предприятии по совместному использованию ресурсов, и у Alexkor не было никаких других приносящих доход операций, кроме продажи алмазов.
«Мы обращаем внимание на финансовую отчетность, в которой указывается, что весь доход государственного субъекта был получен за счет продажи алмазов, - сказал он. - Alexkor сталкивается с финансовыми проблемами, с которыми сталкивается PSJV - предприятие по совместному использованию ресурсов, - что может представлять риск для ведения непрерывной деятельности. Эти факторы или условия, а также другие вопросы, как сообщается, указывают на наличие риска для устойчивости деятельности, так как доход компании зависит только от одного вида бизнеса».
Председатель Alexkor Чедисо Матона (Tshediso Matona) заявил, что cовместное предприятие понесло чистый убыток в размере 63 млн рандов в 2019 году по сравнению с убытком в 12 млн рандов в 2018 году.
По его словам, в 2019 году компания продала 67 724 карата алмазов, получив доход в размере 412 млн рандов, тогда как предприятие планировало реализовать 76 900 каратов камней и получить доход в 524 млн рандов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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