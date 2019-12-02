Серена Уильямс запустила бренд экологически чистых ювелирных изделий

Фото: SW JEWELRY





Для производства украшений Уильямс сотрудничает с K.P. Sanghvi, компанией, которая занимается производством бриллиантов. В своем бизнесе компания использует только камни, добытые в проверенных источниках.Бренд знаменитости выпускает ожерелья с надписями из бриллиантов, роскошные теннисные браслеты и многое другое. Любители бриллиантов также могут найти инкрустированные бриллиантами ошейники с жетонами для собак, перстни с печатками и серьги.Цены на украшения начинаются от 299 долларов, а премиальные изделия будут стоит до 9 999 долларов.