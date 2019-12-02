Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Серена Уильямс запустила бренд экологически чистых ювелирных изделий

26 ноября 2019
Новости

Самая известная теннисистка мира Серена Уильямс представила свою собственную линию ювелирных изделий с бриллиантами, добытыми этическим путем. 

news_26112019_serena.png
Фото: SW JEWELRY


Для производства украшений Уильямс сотрудничает с K.P. Sanghvi, компанией, которая занимается производством бриллиантов. В своем бизнесе компания использует только камни, добытые в проверенных источниках. 
Бренд знаменитости выпускает ожерелья с надписями из бриллиантов, роскошные теннисные браслеты и многое другое. Любители бриллиантов также могут найти инкрустированные бриллиантами ошейники с жетонами для собак, перстни с печатками и серьги.
Цены на украшения начинаются от 299 долларов, а премиальные изделия будут стоит до 9 999 долларов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished