Серена Уильямс запустила бренд экологически чистых ювелирных изделий

Самая известная теннисистка мира Серена Уильямс представила свою собственную линию ювелирных изделий с бриллиантами, добытыми этическим путем.
Для производства украшений Уильямс сотрудничает с K.P. Sanghvi, компанией, которая занимается производством бриллиантов. В своем бизнесе компания использует только камни, добытые в проверенных источниках.
Бренд знаменитости выпускает ожерелья с надписями из бриллиантов, роскошные теннисные браслеты и многое другое. Любители бриллиантов также могут найти инкрустированные бриллиантами ошейники с жетонами для собак, перстни с печатками и серьги.
Цены на украшения начинаются от 299 долларов, а премиальные изделия будут стоит до 9 999 долларов.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург