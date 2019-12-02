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05 ноября 2019

АЛРОСА реализовала бриллианты собственного производства на аукционе в США

26 ноября 2019
Новости

Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», филиал компании АЛРОСА, провела аукцион на бриллианты собственного производства. Выручка от продаж составила $4,8 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании АЛРОСА, полученном сегодня Rough&Polished.  
Показы бриллиантов проходили в офисе ALROSA USA Inc. 
В аукционе принимали участие компании из США, Бельгии, Израиля, Китая, Индии, Гонконга и России. 

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Фото: АЛРОСА


Директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» Павел Винихин подвел итоги аукциона: «На аукционе в Нью-Йорке мы представили разнообразный ассортимент, включающий в себя бриллианты фантазийных цветов и разных форм огранки. В просмотре лотов участвовало более 50 компаний, в том числе клиенты из США. Торги завершились с хорошим результатом, мы реализовали большую часть представленных бриллиантов».
«БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» продала 255 камней общей массой 435 каратов, что составляет 80% от представленного ассортимента.   
 В частности, компания продала 21 бриллиант регулярных цветов, 73 фантазийных бриллианта оттенков Yellow, Pink и Purple, а также 9 ювелирных сетов цветных бриллиантов общей массой 65 карат, которые были сформированы в зависимости от насыщенности цвета и оттенков.
Это был второй бриллиантовый аукцион АЛРОСА в Нью-Йорке в этом году, первый состоялся летом и завершился с выручкой в $3 млн.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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