АЛРОСА реализовала бриллианты собственного производства на аукционе в США

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Директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» Павел Винихин подвел итоги аукциона: «На аукционе в Нью-Йорке мы представили разнообразный ассортимент, включающий в себя бриллианты фантазийных цветов и разных форм огранки. В просмотре лотов участвовало более 50 компаний, в том числе клиенты из США. Торги завершились с хорошим результатом, мы реализовали большую часть представленных бриллиантов».«БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» продала 255 камней общей массой 435 каратов, что составляет 80% от представленного ассортимента.В частности, компания продала 21 бриллиант регулярных цветов, 73 фантазийных бриллианта оттенков Yellow, Pink и Purple, а также 9 ювелирных сетов цветных бриллиантов общей массой 65 карат, которые были сформированы в зависимости от насыщенности цвета и оттенков.Это был второй бриллиантовый аукцион АЛРОСА в Нью-Йорке в этом году, первый состоялся летом и завершился с выручкой в $3 млн.